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Bakan Koca: Sivas'ta iki doz Kovid-19 aşısı yaptıranların oranı yüzde 75'i geçti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.11.2021 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021
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Bakan Koca: Sivas’ta iki doz Kovid-19 aşısı yaptıranların oranı yüzde 75’i geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Sivas'ın, ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak, "mavi kategori"ye geçtiğini bildirdi.

Bakan Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında Sivas'ın, ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak, "mavi kategori"ye geçtiğini duyurdu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sivas, ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak, mavi kategorisine geçti. Geç kalanlar, yarın kolları sıvayalım. Türkiye, salgınla mücadelenin rengine bürünmeli." ifadesini kullandı.

229 kişi hayatını kaybetti! COVID-19 tablosu açıklandı 229 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ! COVID-19 TABLOSU AÇIKLANDI

GÜNÜN VAKA TABLOSU

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel (17 KASIM 2021) koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 784 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 867 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi yaşamını yitirdi.

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

Tedbir, gerekli olduğu yerde alınmalı. Örneğin yakınınızda kimse yoksa maske gereksiz, insan yoğunluğunun fazla olduğu ortamlardaysa maske vazgeçilmezdir. Şartlar zamanla TEDBİR YORGUNLUĞUNA ve ciddi ihmale yol açtı. Mevsim kış. Tedbirleri makul şekilde tekrar uygulamaya koyalım.

Tedbir, gerekli olduğu yerde alınmalı. Örneğin yakınınızda kimse yoksa maske gereksiz, insan yoğunluğunun fazla olduğu ortamlardaysa maske vazgeçilmezdir. Şartlar zamanla TEDBİR YORGUNLUĞUNA ve ciddi ihmale yol açtı. Mevsim kış. Tedbirleri makul şekilde tekrar uygulamaya koyalım. pic.twitter.com/Ht5XDLE2fc

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 17, 2021

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