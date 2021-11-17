Bakan Koca: Sivas’ta iki doz Kovid-19 aşısı yaptıranların oranı yüzde 75’i geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

Tedbir, gerekli olduğu yerde alınmalı. Örneğin yakınınızda kimse yoksa maske gereksiz, insan yoğunluğunun fazla olduğu ortamlardaysa maske vazgeçilmezdir. Şartlar zamanla TEDBİR YORGUNLUĞUNA ve ciddi ihmale yol açtı. Mevsim kış. Tedbirleri makul şekilde tekrar uygulamaya koyalım.

Tedbir, gerekli olduğu yerde alınmalı. Örneğin yakınınızda kimse yoksa maske gereksiz, insan yoğunluğunun fazla olduğu ortamlardaysa maske vazgeçilmezdir. Şartlar zamanla TEDBİR YORGUNLUĞUNA ve ciddi ihmale yol açtı. Mevsim kış. Tedbirleri makul şekilde tekrar uygulamaya koyalım. pic.twitter.com/Ht5XDLE2fc — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 17, 2021

16 KASIM