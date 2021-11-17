Fetullah Gülen zehirlendi mi? Teröristbaşı Fetullah Gülen öldü mü? Konuya ilişkin son dakika açıklaması

"ÇİFTLİKTE BİR OLAY YAŞANMADIĞI ANLAMINA GELMEZ"

Copur, sözlerinin devamında "Bu yine de çiftlikte herhangi bir olay yaşanmadığı anlamına gelmez, bir şeyler olmuş ve bu polise (henüz) intikal ettirilmemiş de olabilir. Ancak böyle bir durumu uzun süre örgüt bile saklayamaz. Kısa sürede işin rengi belli olur, biz de yerinden gelişmeleri aktarırız." açıklamasında bulundu.