Fetullah Gülen zehirlendi mi? Teröristbaşı Fetullah Gülen öldü mü? Konuya ilişkin son dakika açıklaması
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in dün gece zehirlendiği ve öldüğü iddia edilirken konu sosyal medyada gündem oldu. Anadolu Ajansı Washington Büro Şefi Hakan Copur yaptığı açıklamada "Bölgedeki polis kaynaklarına ve yerel medyaya yansıyan bir durum yok. Bu yine de çiftlikte herhangi bir olay yaşanmadığı anlamına gelmez, bir şeyler olmuş ve bu polise henüz intikal ettirilmemiş de olabilir." ifadelerini kullandı.
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki çiftliğinde zehirlendiği ve öldüğü, onu zehirleyen kişinin de öldürüldüğü yönündeki iddialar sosyal medyada gündem oldu.
FETÖ ZEHİRLENEREK ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?
Anadolu Ajansı Washington Büro Şefi Hakan Copur, konuyla ilgili Twitter hesabından bir açıklamada bulundu.
"FETÖ'nün zehirlendiği, ölmüş olabileceği, onu zehirleyenin öldürüldüğü yönündeki iddiaları biz de yakından takip ediyor ve araştırıyoruz." diyen Copur, "İddialara konu olan olaylarla ilgili bölgedeki polis kaynaklarına ve yerel medyaya yansıyan bir durum yok." ifadelerini kullandı.
"ÇİFTLİKTE BİR OLAY YAŞANMADIĞI ANLAMINA GELMEZ"
Copur, sözlerinin devamında "Bu yine de çiftlikte herhangi bir olay yaşanmadığı anlamına gelmez, bir şeyler olmuş ve bu polise (henüz) intikal ettirilmemiş de olabilir. Ancak böyle bir durumu uzun süre örgüt bile saklayamaz. Kısa sürede işin rengi belli olur, biz de yerinden gelişmeleri aktarırız." açıklamasında bulundu.
KAMPTA TOPLANDILAR
İddiaları sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından paniğe kapılan FETÖ'cüler Pensilvanya Saylorsburg'daki kampta toplandı. Zehirlenme olayından haberi olmayan hainler büyük şok yaşadı.
DOĞRU OLMADIĞINI AÇIKLAYACAKLARDI
Gelen bilgilere göre saatlerdir hiçbir açıklama yapmayan örgütün mollaları istişare heyeti ve tayin heyetinin bu bilgilerin doğru olmadığına dair bir karşı açıklama yapmayı planlıyorlardı.
ELEBAŞI GÜLEN ÖLDÜ MÜ?
Elebaşı Gülen'in zehirlenme vakası sonrası ölüp ölmediği henüz bilinmezken FETÖ'cülerin panik halinde Saylorsburg''daki çiftliğe geçtikleri öğrenildi.
Çiftlikte toplanan örgüt üyelerinin açıklama yapmamasının bir sebebinin de örgüt içi savaşın kızışacağı ve parçalanmanın daha da derinleşeceği iddia edildi. Elebaşı Gülen'e muhaliflerden ses yükseldiği bildirildi.
TÜRKYOLU'NUN EVİNİN ÖNÜNDE HAREKETLENME
Gelen son haberlere göre, Salysburg'daki Cevdet Türkyolu'nun evinin önünde hareketlenme yaşandığı ve bir pickupın arkasına kasa (karavan vari kasa) takıp getirdikleri görüldü.
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