17 Kasım 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: AK Parti Grup Başkanlığı'na Naci Bostancı'nın yerine İsmet Yılmaz seçildi

Son dakika: AK Parti Grup Başkanlığı'na Naci Bostancı'nın yerine İsmet Yılmaz seçildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.11.2021 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021
ABONE OL
Son dakika: AK Parti Grup Başkanlığı’na Naci Bostancı’nın yerine İsmet Yılmaz seçildi

Son dakika haberine göre AK Parti Grup Başkanlığı görevinden Naci Bostancı'nın ayrılmasının ardından yapılan kapalı grup toplantısında, bu göreve eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz seçildi.

AK Parti Grubu, yeni Grup Başkanı'nın belirlenmesi için basına kapalı toplandı.

Toplantıda, AK Parti Ankara Milletvekili Naci Bostancı, 2023 seçimleri kapsamında AK Parti Genel Merkezi'nde görev alacağı için yeni Grup Başkanı'nın belirlenmesi amacıyla Grup İç Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre seçim yapıldı.

Bostancı'dan boşalan AK Parti Grup Başkanlığına, 241 oy alan AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz seçildi.

İşte AK Partinin yeni Grup Başkanı! İŞTE AK PARTİ'NİN YENİ GRUP BAŞKANI!

AK Partide sürpriz görev değişimi! AK PARTİ'DE SÜRPRİZ GÖREV DEĞİŞİMİ!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA