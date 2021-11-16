Son dakika: Ankara'da FETÖ'nün jandarma yapılanmasına operasyon! Onlarcası gözaltına alındı
Son dakika haberleri... Ankara merkezli operasyonda, FETÖ/PDY'nin 'jandarma mahrem yapılanması'na yönelik operasyonda 43, askeri okullara giriş sınav sorularının ele geçirilerek, örgüt mensuplarına dağıtılmasına yönelik operasyonda ise 20 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY terör örgütünün jandarma mahrem yapılanması kapsamında 76 şüpheliye yönelik operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı'nı hedef alarak içinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler yapılanması' içinde yer aldıkları tespit edilen; daha önce geçici olarak görevden uzaklaştırılmış 3 astsubay ile daha önce ilişiği kesilmiş 73 askeri öğrenci olmak üzere toplam 76 şüphe hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 28 ilde düzenlenen operasyonda, 43 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
SIRADA SINAV FARELERİ VAR
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2010 ve 2015 yılları arası gerçekleştirilen muhtelif sınavlarda, FETÖ/PDY üyeleri tarafından, sınav sorularını alarak sınavı kazanan 27 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verdi.
Ankara merkezli operasyonda, FETÖ/PDY'nin 'jandarma mahrem yapılanması'na yönelik operasyonda 43, askeri okullara giriş sınav sorularının ele geçirilerek, örgüt mensuplarına dağıtılmasına yönelik operasyonda ise 20 şüpheli gözaltına alındı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Müslüme Yağal kimdir? Müge Anlı’da Müslüme bulundu mu? Müslüme bebek son durum nedir?
- Son duyurular: GSB mülakat sonuçları bugün açıklanır mı? Güvenlik ve temizlikçi mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Şeker fiyatları ne kadar oldu? 1-2-3-5 kg toz şeker ne kadar? Marketlerde şeker fiyatı kaç TL?
- Milli maç ne zaman? Karadağ Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası eleme maçı hangi kanalda?
- 16 Kasım evde bakım maaşı (parası) yatan iller! Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı?
- 16 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu: Salı günü indirimleri neler? BİM'de bu hafta hangi ürünler var?
- LoL yeni sezon ne zaman başlayacak? League of Legends yeni dereceli sezon hangi tarihte başlayacak?
- İşbir sentetik ne zaman işlem görecek? İşbir sentetik halka arz sonuçları açıklandı mı? Hisse kodu...
- Kasım ayı SED yardımı ne zaman yatacak? 16 Kasım SED yardımı neden yatmadı, açıklama geldi mi?
- CZN Burak kimdir, sağlık durumu nasıl? CZN Burak öldü iddiası sosyal medyayı karıştırdı! Ablası son noktayı koydu...
- Onaylandığı an maaşlarda 1000 TL artış! O meslekler masaya alındı! İkramiyeler ise 38 bin liraya çıkacak...
- 5 yılda emeklilik müjdesi geldi! SGK'ya başvurana aylık bağlanıyor! Aranan tek şart ise belli oldu...