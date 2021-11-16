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Son dakika: Ankara'da FETÖ'nün jandarma yapılanmasına operasyon! Onlarcası gözaltına alındı

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Giriş Tarihi: 16.11.2021 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021
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Son dakika: Ankara’da FETÖ’nün jandarma yapılanmasına operasyon! Onlarcası gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Ankara merkezli operasyonda, FETÖ/PDY'nin 'jandarma mahrem yapılanması'na yönelik operasyonda 43, askeri okullara giriş sınav sorularının ele geçirilerek, örgüt mensuplarına dağıtılmasına yönelik operasyonda ise 20 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY terör örgütünün jandarma mahrem yapılanması kapsamında 76 şüpheliye yönelik operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı'nı hedef alarak içinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler yapılanması' içinde yer aldıkları tespit edilen; daha önce geçici olarak görevden uzaklaştırılmış 3 astsubay ile daha önce ilişiği kesilmiş 73 askeri öğrenci olmak üzere toplam 76 şüphe hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 28 ilde düzenlenen operasyonda, 43 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

SIRADA SINAV FARELERİ VAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2010 ve 2015 yılları arası gerçekleştirilen muhtelif sınavlarda, FETÖ/PDY üyeleri tarafından, sınav sorularını alarak sınavı kazanan 27 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verdi.

Ankara merkezli operasyonda, FETÖ/PDY'nin 'jandarma mahrem yapılanması'na yönelik operasyonda 43, askeri okullara giriş sınav sorularının ele geçirilerek, örgüt mensuplarına dağıtılmasına yönelik operasyonda ise 20 şüpheli gözaltına alındı.

28 ilde FETÖ operasyonu 28 İLDE FETÖ OPERASYONU

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