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Son dakika: Yenibosna’da metrobüs arızalandı! Duraklarda yoğunluk oluştu

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Giriş Tarihi: 16.11.2021 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021
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Son dakika: Yenibosna’da metrobüs arızalandı! Duraklarda yoğunluk oluştu

Son dakika haberine göre İstanbul Yenibosna’da sabah saatlerinde yaşanan metrobüs arızası duraklarda yoğunluğa yol açtı. İşe gitmeye çalışan vatandaşlar metrobüs arızası nedeniyle uzun süre beklemek durumunda kaldı.

İstanbul'da son dönemde sık sık arızalanan metrobüs ve otobüs arızalarına bir yenisi daha eklendi.

Sabahın erken saatlerinde Yenibosna metrobüs durağında Zincirlikuyu istikametine giden bir metrobüs arızalandı.

Metrobüs seferleri uzun süre sadece Beylikdüzü istikametine yapılırken durakta yoğunluk oluştu.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ
Durakta uzun süre bekleyen vatandaşlardan Abdurrahman Gökçe, "Bir metrobüs arıza yapmış yolu kilitlemiş. Bir çekici getirmek ancak nasip oldu. Çağlayan'a gitmeyi düşünüyorum ve yarım saattir burada bekliyorum. Artık nasıl gideceğim bilmiyorum, onu artık yetkililer düşünecek" dedi.

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