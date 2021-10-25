Son dakika: İstanbulluların çilesi sürüyor! Metrobüs arızası nedeniyle Edirnekapı durağında araç kuyruğu oluştu
Son dakika haberine göre İstanbullur güne ulaşım çilesi ile başladı. Fatih Edirnekapı durağında bir metrobüsün arıza yapması sonucu araç kuyruğu oluştu. Öte yandan İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanırken, saat 08.30 itibarıyla yoğunluk yüzde 60'a ulaştı.
Beylikdüzü-Sögütlüçeşme yönünde hareket eden metrobüs, Edirnekapı durağında arızalandı. Arkadan gelen diğer araçların beklemesiyle yolda uzun metrobüs kuyruğu oluştu.
İşe gitmek için durakta bekleyen vatandaşlar yoğunluk oluştururken, bazı yolcular duruma tepki gösterdi.
Arızalı aracın kaldırılmasının ardından bir süre daha devam eden araç kuyruğu, normale döndü.
TRAFİK ÇİLESİ BİTMİYOR
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Servis araçlarıyla okullarına giden öğrenciler ve işlerine gitmek isteyen vatandaşlar yollara çıktı.
Özellikle D-100 Kadıköy istikametinde yoğunluk olduğu görüldü. Kimi zaman ise trafik yer yer durma noktasına geldi. İlerleyen saatlerde trafik yoğunluğunun artması da beklenenler arasında.
YENİ HAFTA YÜZDE 60 TRAFİKLE BAŞLADI
İki günlük hafta sonu tatilinin ardından mesaiye başlayan İstanbul'da haftanın ilk sabahında trafik yoğunluğu yüzde 60'a ulaşarak başladı.
Anadolu Yakasından Avrupa'ya geçişte ise TEM Otoyolu Ataşehir - Kavacık arası, 15 Temmuz Köprüsünde Çamlıca - Altunizade arasında trafik yoğunluğu oluştu.
D - 100 Karayolu Kartal - Ümraniye arasında da belirli aralıklarla trafik yoğunluğunun oluştuğu kayıtlara geçti.
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