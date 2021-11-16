Son dakika: Dışişleri’nden Burkina Faso’daki terör saldırısına kınama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Burkina Faso'nun Sahel bölgesinde 14 Kasım'da gerçekleştirilen terör saldırısında 28 jandarma personeli ve 4 sivilin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Burkina Faso halkı ve Hükümetine taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz" denildi.

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