Son dakika: İstanbulluların toplu ulaşım çilesi! Haftanın ilk günü Cevizlibağ'da tramvay ve metrobüslerde yoğunluk
Son dakika haberine göre İstanbul'da, haftanın ilk iş gününde toplu taşıma ve trafikte yoğunluk oluştu. Zeytinburnu Cevizlibağ'da metrobüs durağı, Cevizlibağ Atatürk Öğrenci Yurdu tramvay durağı ile otobüs duraklarında yoğunluk yaşandı. Metrobüs ile tramvaydan inmek ve binmek isteyen İstanbullular zorlandı.
Haftanın ilk günü işe ve okula gitmek için yola çıkanlar, duraklarda uzun dakikalar tramvay ve metrobüs bekledi.
TOPLU TAŞIMAYA BİNMEKTE ZORLANDILAR
Cevizlibağ'da yoğun insan kalabalığının oluştuğu duraklarda vatandaşların dolu gelen araçlara binmekte zorlandığı görüldü.
Öte yandan turnike ve üst geçitlerde de insan kuyruğu oluştu.
KARAYOLLARINDA DA TRAFİK YOĞUN
Trafiğin yer yer durma noktasına geldiği noktalarda, servis araçları ile okula gitmek isteyen birçok öğrenci de trafiğin azizliğine uğradı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeni ile 4 günlük tatilin ardından İstanbul'da trafik yoğunluğunun yüzde 72 olduğu belirtildi.
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