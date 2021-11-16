16 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüştü

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.11.2021
ABONE OL
Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüştü

Son dakika haberine göre Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, başkent Beyrut'ta resmi temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu Baabda Sarayı'nda kabul etti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Baabda Sarayı'nda Bakan Çavuşoğlu ile görüştüğünü ifade etti.

Avn ile görüşmesinden sonra gazetecilere kısa bir açıklama yapan Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı ile Türkiye ve Lübnan ilişkilerini nasıl geliştireceğimizi konuştuk. Yeni hükümetin kurulmasından dolayı kendisini tebrik ettim. Ayrıca 22 Kasım'ın Lübnan Milli Günü olması vesilesiyle şimdiden kendisini tebrik ettim." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Lübnan'daki resmi temasları çerçevesinde ayrıca Başbakan Necib Mikati, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ile bir araya geleceğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, dün geldiği Beyrut'ta ilk olarak Lübnan Ekonomi Bakanı Emin Selam ile görüşmüştü.

Letonya ile üst düzey görüşme LETONYA İLE ÜST DÜZEY GÖRÜŞME
Bakan Çavuşoğlundan İran’da kritik görüşme! BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN İRAN'DA KRİTİK GÖRÜŞME!
Türkiyeden Suriye ve Afganistan mesajı TÜRKİYE'DEN SURİYE VE AFGANİSTAN MESAJI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA