Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Tahran'da! Suriye ve Afganistan mesajı
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüşmek üzere Tahran’a geldi. Bakan Çavuşoğlu ve mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ortak basın toplantısı düzenledi. Önemli açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Suriye ve Afganistan için birlikte çalışmaya hazırız" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüşmek üzere Tahran'a geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile görüşmek üzere İran'ın başkenti Tahran'a geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu, "İkili ilişkilerimizi ele almak ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere Tahran'dayız" ifadesini kullandı.
ORTAK BASIN TOPLANTISI
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tahran'da İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Önemli açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Suriye ve Afganistan için birlikte çalışmaya hazırız" dedi.