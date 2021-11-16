CTE’den açıklama geldi mi? Cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden merakla beklenen açıklama geldi. 15 Nisan 2020'den beri izinli sayılan ve dışarıda olan mahkumların izninin uzatılıp uzatılmayacağı belli oldu. Pandemi nedeniyle izne çıkarılan mahkumlar geçici olarak evlerine gönderilmişti. Bu izin daha önce toplam 9 defa uzatılmıştı. Peki; cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? İşte, mahkumların ve mahkum yakınlarının yanıtını merak ettiği soru!