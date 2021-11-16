CTE’den açıklama geldi mi? Cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?
Cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Cezaevi izinlerinin ne zaman biteceği arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; pandemi nedeniyle 15 Nisan 2020 tarihinde izne çıkarılan mahkumların son durumuna ilişkin karar verildi. Mahkumların izinleri 9 kez çoğunlukla 2 aylık periyotlar halinde uzatılmıştı. Peki; cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden merakla beklenen açıklama geldi. 15 Nisan 2020'den beri izinli sayılan ve dışarıda olan mahkumların izninin uzatılıp uzatılmayacağı belli oldu. Pandemi nedeniyle izne çıkarılan mahkumlar geçici olarak evlerine gönderilmişti. Bu izin daha önce toplam 9 defa uzatılmıştı. Peki; cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? İşte, mahkumların ve mahkum yakınlarının yanıtını merak ettiği soru!
CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?
CTE tarafından yapılan açıklamayla, mahkumların pandemi izinleriyle ilgili detaylı bilgiler verildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi;
7242 sayılı Kanun ile hüküm altına alınan 5275 sayılı Kanun'un Geçici 9. maddesi kapsamında, Kanun'un yürürlüğe girdiği 14 Nisan 2020 tarihinden itibaren, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen yükümlüler izne gönderilmiş olup yasa gereği izin süreleri 30 Kasım 2021 tarihinde son bulacaktır.
Ceza infaz kurumlarının toplu yaşanılan yerler olması nedeniyle, Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ceza infaz kurumlarında alınan tedbirlerin yanı sıra KOVID-19 izninden dönecek olan hükümlülerin;
-Aşı yaptırmayanların mümkün olan en kısa sürede aşılarını yaptırmaları, aşıları eksik olanların da Sağlık Bakanlığının aşı şemasına uygun şekilde aşılarını tamamlamaları,
-Kuruma gelmeden önceki son 14 günü kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak geçirmeleri,
-Kuruma girişlerinden 48 saat önce PCR testlerini yaptırmaları,
-Kuruma girişleri esnasında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları ve HES kodlarını yazılı olarak yanlarında bulundurmaları, gerek kendileri, gerekse ceza infaz kurumlarında barındırılan diğer hükümlülerin sağlığı açısından önem arz etmektedir.
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de hükümlülerin sağlığının korunması bakımından tüm tedbirler titizlikle uygulanacaktır.
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