Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Letonyalı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Letonyalı mevkidaşı Rinkevics ile telefonda görüştü.

Belarus'ta yaşanan göç krizinin ele aldığı görüşmede Rinkevics, Türkiye'nin düzensiz göçe yönelik aldığı tedbirlerden dolayı Çavuşoğlu'na teşekkürlerini iletti.

LÜBNAN EKONOMİ VE TİCARET BAKANI İLE TEMAS

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran'daki temaslarının ardından geldiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta temaslarına başladı. Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında ilk olarak Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Amin Salam ile görüştü.