En çok aşı olan iller hangileri? İki doz aşıda oran yüzde 80’i geçti

Buna göre, ülke genelinde en az iki doz aşı olanların oranı yüzde 80,08'e, bir doz aşı yaptıranların oranı da yüzde 90,01'e ulaştı. İki doz Kovid-19 aşısı uygulananların illere göre oranları ise yüzde 55 ila 84 arasında değişti.

Türkiye genelinde, iki doz aşı yaptıranların oranının yüzde 75'i aştığı "mavi" il sayısı 47'ye yükseldi. Bu illerden 22'sinde iki doz aşılanma oranı yüzde 80'i geçti.