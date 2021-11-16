Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Gençlik Festivali’nde önemli açıklamalar!

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'daki Başkent Millet Bahçesi'nde Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'ne katılıyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Gençlik Festivalimize hoş geldiniz. Geçtiğimiz haftalarda hizmete açtığımız millet bahçesinde gerçekleştirdiğimiz festivalimizin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.

Gençlik festivalimizi önümüzdeki yıllarda geliştirerek geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. Ülkemizin dört bir yanından 100 bin öğrenci Ankara'ya gelecek ve buradaki etkinliklere katılacak. Gençlerimizle yaptığımız sohbet toplantılarında aslında çok fazla ortak noktamız olduğunu gördük. Ülkemizdeki tüm gençlerimizi hem eğlenebilecekleri, hem öğrenebilecekleri bu festivale bekliyoruz.

GÖKTEN ZEMBİLLE SİYASETE İNMEDİM, GENÇLİK TEŞKİLATLARINDA SİYASETE BAŞLADIM

Gençler gördüğünüz gibi bayanlar maşallah çok gayretli. Saygıdeğer hanım kardeşlerim, sevgili gençler bugün burada siyasete gençlik kollarında atılmış birisi olarak karşınızda bulunuyorum. Gökten zembille siyasete inmedim, gençlik teşkilatlarında siyasete başladım. Belediye Başkanlığı, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı görevlerim sırasında da hep gençlere daha güzel bir dünya bırakacak işler yaptım. İyi ki hanım kardeşlerimle omuz omuza bu yolları yürümüşüm diyorum. Türkiye'nin 2023 hedefleri demokrasi ve ekonomide sorunlarımızı çözmeyi amaçlıyordu. Eğitimden sağlığa, enerjiden saniye tüm alanlarda kurduğumuz altyapı bize bundan sonraki vizyonlarımız için lazımdır.

İnşallah ülkemizin bir sonraki insani ve ekonomik kalkınma eşiği olan 2071 vizyonunu da sizler şekillendireceksiniz. Türkiye en büyük gücü ve avantajını çocukları ve gençleri olarak gören bir ülkedir. Avrupa'nın, ABD'nin ve Asya'nın hızla yaşlandığı dönemde ülkemiz nüfusunun 3'te 1'inin gençlerden oluşması çok önemlidir. Gençlerimiz de çok farklı alanlardaki başarılarıyla bizleri gururlandırıyor. Kardeşlerim göreve geldiğimizde seçme seçilme yaşı 30'du, bunu önce 25'e sonra 18'e indiren kim oldu, biz olduk. Gençlerin seçme, seçilme yaşını biz hazırladık. Bizimle beraber gençler 18 yaşında seçilme hakkını yakaladı, seçme hakkını yakaladı.