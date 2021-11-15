Son dakika: İşte Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği KKTC'de yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Kompleksi
Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği KKTC'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kompleksi Projesi'nin görüntüleri ortaya çıktı. Başkan Erdoğan Kıbrıs'a yaptığı ziyarette yapılacak yeni projenin müjdesini verirken "Cumhurbaşkanlığının bu külliyesiyle ilgili adımın proje çalışmaları bitti ve inşasına da inşallah yakında başlıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
KKTC'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katıldığı kutlama programında KKTC'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kompleksi Projesi'nin görüntüleri ilk kez paylaşıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDESİNİ VERMİŞTİ
Başkan Erdoğan, KKTC'ye gerçekleştirdiği ziyarette KKTC'ye Cumhurbaşkanlığı Kompleksi yapılacağının müjdesini vermişti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, KKTC Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu'na katılarak, milletvekillerine hitap eden Erdoğan şöyle konuşmuştu:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının ne doğru dürüst bir Cumhurbaşkanlığı binası veya külliyesi var veyahut da ne doğru dürüst bir parlamento binası var. İşte parlamento binamız burası. Biz bunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yakıştırmıyoruz. Aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bina, malum İngilizlere ait bir gecekondu, onu da yakıştıramıyoruz.
DEVLET OLMANIN İFADESİ İŞTE BUDUR
Cumhurbaşkanlığının bu külliyesiyle ilgili adımın proje çalışmaları bitti ve inşasına da inşallah yakında başlıyoruz. Nerede başlıyoruz? Belki onu merak ediyorsunuzdur. Metehan bölgesinde. Silahlı kuvvetlerimizle de görüşerek orada bir 500 dönüm araziyi bu iş için tahsis ettik ve bu 500 dönüm arazi içinde hem bu külliyeleri yapacağız bütün bunlarla beraber, gerçekten şöyle muhteşem bir millet bahçesini de orada yapalım, gerçekleştirelim. Tabii bunu söylerken özellikle gönlümden, yüreğimden de şu geçiyor. Devlet olmanın işte ifadesi budur. Bunu inşallah bu projeyi hayata geçirmek suretiyle nasıl bir Kuzey Kıbrıs Türklerine ait bir devlet varmış, bunu birilerinin görmesi lazım.
GÖRKEMLİ BİR KÜLLİYEYE KAVUŞALIM
Mimarın güzel bir çalışmayla projeyi ortaya çıkardığını, üç ayrı projenin hayata geçirdiğini dile getiren Erdoğan, projeyi kendisinin de takip ettiğini, bu projeyle beraber işin inşaatına girileceğini söylemişti.
Başkan Erdoğan, "Fazla zamanımız yok. Bir an önce şuralardan kurtulalım diyorum. Cumhurbaşkanlığı makamının olduğu yerden de kurtulalım diyorum. Her şeyiyle muhteşem, ihtişamlı bir parlamento binamız olsun. Parlamento binasında milletvekillerimizin kendilerine özgü çalışma mekanları olsun. Bütün bunlarla beraber konferans salonu vesaire... Bütün bunlarla dünyaya bu noktada kendisini görkemli şekilde gösterdiği bir külliyeye kavuşalım. KKTC'nin ilan edildiği bu tarihi binanın da müze haline getirilerek yeni nesillere bırakılmasının isabetli olacağını düşünüyorum." diye konuşmuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Pandemi 4. faz ödemeleri ne zaman başlayacak? Pandemi 4. faz ödemesi E Devlet başvuru sonucu sorgulama
- Başvurular sona eriyor... VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs sonuçları hangi tarihte açıklanır?
- Faiz oranı 1,29'a geriledi! Bankalar şaha kalktı, faizler değişti! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...
- Yeni kampanya dönemi başlıyor! BİM 16 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu! Sürpriz ürünler listelendi
- Mia halka arz sonuçları açıklandı mı? Mia Teknoloji hisse ne zaman işlem görecek?
- SSK ve Bağ-Kur’lunun 4 aylık zammı açıklandı! En az 6.72 emekli maaş zammı! Geriye 2 veri kaldı…
- Ve belli oldu! Galatasaray Fenerbahçe maçı bilet fiyatları ne kadar? GS FB derbi biletleri nasıl alınır?
- Son dakika: Müslüme bulundu mu? Mersin'de kaybolan Müslüme Yağal son durum nedir?
- Efsane Cuma ne zaman başlıyor? 2021 Efsane Cuma indirimleri bu yıl ne zaman?
- 19 Kasım ay tutulması saat kaçta? 2021 Kasım ay tutulması etkileri nelerdir?
- gsb.gov.tr: GSB mülakat sonuçları açıklandı mı? 2021 GSB sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?
- ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2021 Atatürk Üniversitesi AÖF vize sınavı ne zaman, online mı olacak?