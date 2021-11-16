Son dakika: Bursa'da yangın korku dolu anlar yaşattı! Siyah dumanlar şehrin birçok noktasından görülüyor
Son dakika... Bursa'da saat 14.00 sularında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Yapılan açıklamada, yangının bir otomotiv yan sanayi fabrikasında meydana geldiği bildirildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangını söndürmek için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Siyah dumanlar şehrin birçok noktasından görülüyor.
Bursa'da yangın son dakika... Bursa'da Organize Sanayi Bölgesi'nde bir otomotiv yan sanayi fabrikasında yangın çıktı. Korku dolu anlar yaşatan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Merkez Nilüfer ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bir otomotiv yan sanayi fabrbikasında saat 14.00 sıralarında çıkan yangındaki siyah dumanlar şehrin birçok noktasından görülüyor.
Kısa sürede büyüyen yangın sonrası alevler ve siyah dumanlar gökyüzüne yükseldi.
Bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.
Organize Sanayi Bölgesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için geniş çaplı çalışma başlattı.