Son dakika: İşte İstanbul'un "devrim" gibi yeni şehir planı! Başkan Erdoğan açıkladı: 3 ay içinde tamamlanacak

5 KATLI YAPILAŞMA OLACAK

Başkan Erdoğan, Kütüphane Söyleşileri Projesi'nin üçüncüsünde gençlerle bir araya geldiği programda Kanal İstanbul çevresinde yapılacak yeni şehir planı ile ilgili şu değerlendirmelerde bulunmuştu:

"500 bin kapasiteli kanal İstanbul'un iki tarafına şehir kuralım dedik. Her iki tarafa bunu kurarken, projelendirme konusunda gayet kaliteli bir şehircilik anlayışı oluşturalım istedik. Örneğin Avcılar ilçesinde deprem konusunda sıkıntı var. Vatandaşlarımızı buraya deplase edelim, çözüm olarak gösterelim istiyoruz. Böylece hem bu tehditlerden hem de Kanal'ın iki tarafında yatay mimari ile zemin artı dört, beş katlı yapılanma düşünüyoruz.