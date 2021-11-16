Son dakika: İşte İstanbul'un "devrim" gibi yeni şehir planı! Başkan Erdoğan açıkladı: 3 ay içinde tamamlanacak
Son dakika haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kanal İstanbul'un her iki yakasında inşa edilecek yeni şehir alanı için çalışmalarını hızlandırdı. Dünyanın en çevreci ve doğaya saygılı olan projenin yaklaşık yüzde 52'sinin yeşil alan ve sosyal donatı alanlarından oluşması planlanırken, buna ilişkin imar planlama süreci tamamlandı. Bakanlık projenin alan ve sınırlarının belirleneceği imar uygulama sürecini ise 3 ay içinde tamamlayacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Kanal İstanbul çevresine kurulacak 500 bin nüfuslu yeni şehir için "Zemin artı dört, beş katlı yapılanma düşünüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kanal İstanbul etrafına 500 bin kapasiteli şehir kuracağız. Beş katlı yapılanma düşünüyoruz" açıklamasının ardından İstanbul'un yeni planlamasının gündeme gelmesi üzerine çalışmalar hız kazandı. Çevreci ve doğaya saygılı bir İstanbul şehir planlamasına ilişkin de düğmeye basıldı. Söz konusu plan kapsamında proje çevresi başta olmak üzere yüzde 52'sinin yeşil alan ve sosyal donatı alanlarından oluşması düşünülürken imar planlama süreci de 3 ay içerisinde hazır olacak. İşte detaylar...
Kanal İstanbul çevresinde kurulacak yeni şehir alanının çalışmalarını yürüten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, imar çalışmalarında sona geldi.
3 AY İÇİNDE TAMAMLANACAK
İlk defa 2011 yılında Hükümet programına dahil olan İstanbul Boğazını kurtarma ve İstanbul'da beklenen olası depreme karşı dayanıklı yerleşim alanları güden Kanal İstanbul Projesi kapsamında imar hazırlık süreçleri tüm hızıyla devam ediyor.
YÜZDE 52 YEŞİL ALAN
Gelecek yıl ihaleye çıkılması hedeflenen Kanal İstanbul'un etrafında yapılacak yeni şehir alanında İstanbul'da riskli yapı stokunun azaltılması kapsamında yeni yerleşim alanları yatay mimari anlayışıyla yapılacak. Yerleşim alanının yüzde 52'si yeşil alanlardan oluşacak projenin imar planlama süreci daha önce tamamlanırken, Bakanlık projenin alan ve sınırlarının belirleneceği imar uygulama sürecini ise 3 ay içinde tamamlayacak.
5 KATLI YAPILAŞMA OLACAK
Başkan Erdoğan, Kütüphane Söyleşileri Projesi'nin üçüncüsünde gençlerle bir araya geldiği programda Kanal İstanbul çevresinde yapılacak yeni şehir planı ile ilgili şu değerlendirmelerde bulunmuştu:
"500 bin kapasiteli kanal İstanbul'un iki tarafına şehir kuralım dedik. Her iki tarafa bunu kurarken, projelendirme konusunda gayet kaliteli bir şehircilik anlayışı oluşturalım istedik. Örneğin Avcılar ilçesinde deprem konusunda sıkıntı var. Vatandaşlarımızı buraya deplase edelim, çözüm olarak gösterelim istiyoruz. Böylece hem bu tehditlerden hem de Kanal'ın iki tarafında yatay mimari ile zemin artı dört, beş katlı yapılanma düşünüyoruz.
BÖLGEDE BİLİM İNSANLARININ İMZASI OLACAK
11 ayrı üniversiteden 51 bilim insanıyla toplam 204 uzman burada görev yaptı. Bu görevin neticesinde de Kanal'ın uzunluğu 45 kilometre, genişliği minimum 275 metre, derinliği 20,7 metre olarak belirlendi. Etütler sonucu, kanal İstanbul'dan geçişler Boğaz'a geçişler 13 kat daha güvenli olacak. İstanbul Boğazı'nda direnmemizin anlamı var mı?"
OLASI EN BÜYÜK DEPREME GÖRE TASARLANDI
20,75 metre derinliğe sahip olacak olan Kanal İstanbul'un 20 kilometre derinliğinde, 7 üzerinde depreme göre planlamaları yapıldı. ÇED raporunda böylesi sığ bir inşaatın, yüzlerce kilometre kalınlığındaki kütleleri tetiklemesinin mümkün olmadığı ortaya konuldu.
Kanal İstanbul güzergâhı üzerinde herhangi bir aktif fay hattı da bulunmazken, kanala 11 kilometre mesafeden Kuzey Anadolu Fay Hattı ve 30 kilometre mesafeden Çınarcık fay hattı geçiyor. Kanal İstanbul kapsamında deprem durumsallığı analizlerinde, 2 bin 475 yıllık tekrarlı deprem periyodu incelenerek, oluşabilecek en büyük depreme göre deprem ivmesi hesaplanırken, bu ivme hesabına göre kanal tasarımı yapıldı.
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