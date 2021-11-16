22 yıldır bitmeyen hasret: Şerife anne oğlunu ilk günkü heyecanıyla bekliyor

"22 YILDIR NE ÖLÜSÜNDEN NE DİRİSİNDEN HABER YOK"

Orada da bir fırında çalışmaya başladı. Ancak, birden ortadan kayboldu ve bir daha da geri dönmedi. Oradan kandırıp dağa götürüldüğünü öğrendik. 22 yıldır ne ölüsü, ne dirisinden haber yok. Oğlumun damatlığını ve çeyizlerini 22 yıldır sandıkta saklıyorum ve geleceği günü bekliyorum.