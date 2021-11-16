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22 yıldır bitmeyen hasret: Şerife anne oğlunu ilk günkü heyecanıyla bekliyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.11.2021 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021
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22 yıldır bitmeyen hasret: Şerife anne oğlunu ilk günkü heyecanıyla bekliyor

Muş'ta yaşamını sürdüren 55 yaşındaki Şerife Güvenç, 22 senedir cam önünde oğlunu bekliyor. Şerife anne, askerliğini yaptıktan sonra nişanladıkları ve düğün giderlerini karşılamak için gittiği İstanbul'dan dağa götürülen oğlunun geri gelmesini bekliyor.

Muş HDP İl Başkanlığı önünde 'evlat nöbetine' geçen hafta katılan 55 yaşındaki Şerife Güvenç'in yaşam öyküsü ve dramı yürekleri dağladı.

DÜĞÜN YAPMAK İÇİN PARA LAZIMDI

Merkeze bağlı Yücetepe köyünde ikamet eden sekiz çocuk annesi Şerife Güvenç'in oğlu Mehmetşah Güvenç, askerliğini yapıp köyüne döndükten sonra, 1999 yılında sevdiği kızla nişanlandı. Fakat, ailesinin düğün yapacak parası yoktu.

PKK TARAFINDAN KANDIRILDI

Düğün masraflarını biriktirmek için, İstanbul'un yolunu tutan Mehmetşah Güvenç, bir fırında çalışmaya başladı.

Bu sırada tanıştığı terör örgütü PKK yandaşları tarafından kandırılan Mehmetşah Güvenç, dağa götürüldü.

UMUDU İLK GÜN GİBİ TAZE

O günden bu yana oğlundan hiçbir haber alamayan Şerife Güvenç ise 22 yıldır her gün, fotoğrafını koyduğu pencerede, Mehmetşah Güvenç'in yolunu gözlüyor. Oğlu için hazırladığı çeyizler ve damatlığına da, bir gün dönecek umuduyla, 22 yıldır gözü gibi bakıyor.

Yıllardır görmediği oğluna kavuşacağı günün hayaliyle yaşayan acılı anne, "Oğlum askerliğini yaptıktan sonra nişanladık. Biz burada hazırlıkları yaparken o da düğün masraflarını karşılamak için, çalışmak üzere İstanbul'a gitti.

"22 YILDIR NE ÖLÜSÜNDEN NE DİRİSİNDEN HABER YOK"

Orada da bir fırında çalışmaya başladı. Ancak, birden ortadan kayboldu ve bir daha da geri dönmedi. Oradan kandırıp dağa götürüldüğünü öğrendik. 22 yıldır ne ölüsü, ne dirisinden haber yok. Oğlumun damatlığını ve çeyizlerini 22 yıldır sandıkta saklıyorum ve geleceği günü bekliyorum.

"HER GÜN CAMIN ÖNÜNDE YOLUNU GÖZLÜYORUM"

Pencereden baka baka hastalandım. Bazen sabahlara kadar uyumuyorum ve pencerede bekliyorum. Oğlum korkma gel şefkatli devletimize teslim ol. Sana kimse bir şey yapmayacak, Her gün camın önünde senin yolunu gözlüyorum" dedi.

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