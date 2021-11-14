FETÖ’nün Dışişleri Bakanlığı mahrem yapılanması deşifre edildi! FETÖ’den La Casa de Papel taktiği

LA CASA DE PAPEL TAKTİĞİ

Uzun uğraşlar sonucu uzmanlar, kullanıcıların tamamına yakınının, "La Casa de Papel" dizisindeki karakterler gibi rumuz olarak ülke başkentleri ya da başkentlerinden sonra en çok meşhur şehrinin ismini tercih ettiğini belirledi.