FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı mahrem yapılanması deşifre edildi! FETÖ'den La Casa de Papel taktiği
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında bir ByLock kullanıcısından yola çıkılarak Dışişleri Bakanlığı'nda üst düzey görevli 53 örgüt mensubu ile bir mahrem imam deşifre edildi. Uzun uğraşlar sonucu uzmanlar, kullanıcıların tamamına yakınının, "La Casa de Papel" dizisindeki karakterler gibi rumuz olarak ülke başkentleri ya da başkentlerinden sonra en çok meşhur şehrinin ismini tercih ettiğini belirledi.
Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan ByLock Çalışma Grubu'nca yapılan analiz sonucu "429945" ID numaralı ByLock hattının A.U'ya ait olduğu tespit edildi.
Söz konusu kişinin Dışişleri Bakanlığında aktif görev yaptığının anlaşılmasının ardından KOM Daire Başkanlığı, bu bilgiyi Ankara Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.
Ekiplerin çalışması sonucu şüpheli A.U'nun, 54 kişinin bulunduğu "Pazarlamacılar" isimli ByLock grubuna üye olduğu ortaya çıkarıldı.
İlk incelemeye göre gruptaki 5 ByLock hattının kime ait olduğu tespit edildi ancak geriye kalan 49 kullanıcının gerçek kimliklerine ulaşılamadı.
Kimliklerin deşifresine yönelik analiz çalışmasına odaklanan uzmanlar, kullanıcıları tespit edilemeyen ByLock hatlarının profil ve yazışma içeriklerine yoğunlaştı.
LA CASA DE PAPEL TAKTİĞİ
Uzun uğraşlar sonucu uzmanlar, kullanıcıların tamamına yakınının, "La Casa de Papel" dizisindeki karakterler gibi rumuz olarak ülke başkentleri ya da başkentlerinden sonra en çok meşhur şehrinin ismini tercih ettiğini belirledi.
ByLock analiz uzmanları, kullanıcıların, Türkiye'nin büyükelçilik ve konsolosluk gibi dış temsilciliklerinde görev alan kişiler olabileceği üzerinde durdu ve bu bilgiyi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bildirdi.
Başsavcılık da "Pazarlamacılar" isimli gruptaki ByLock hesaplarının detaylı analizi ve kullanıcıların tespiti için talimat verdi.
Kullanıcı profili ve yazışma içeriklerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda Dışişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ile koordineli çalışma yapıldı. Kısa bir süre sonra "Pazarlamacılar" grubundaki ByLock kullanıcıları tek tek deşifre edildi.
Bu şekilde ortaya çıkarılan ByLock kullanıcıları arasında "daimi temsilcilik müsteşarı", "ataşe", "başkatip" ve "katip" gibi meslek grubundan isimler yer aldı.
Başsavcılığın talimatıyla Ankara merkezli operasyonlarda yakalanan ByLock kullanıcıları hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan işlem yapıldı.
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