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4 ayda ikinci zam! 'Hayatı ucuzlatma' sözü veren CHP'li İBB'den Halk Ekmek ürünlerine zam

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Giriş Tarihi: 16.11.2021 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021
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4 ayda ikinci zam! ’Hayatı ucuzlatma’ sözü veren CHP’li İBB’den Halk Ekmek ürünlerine zam

Seçim döneminde verdiği vaatlerin tam tersini yapan İstanbullulara 'her şey çok güzel' olacak sözü veren CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi Halk Ekmek büfelerinde sattığı 39 çeşit paketli unlu mamullerine yüzde 47 zam yaptı.

İHE'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 250 gramlık normal ve kepekli ekmeğin 1,25 TL olan fiyatı değişmezken, diğer ekmek ve unlu mamul ürünlerinde yüzde 12 ila yüzde 47 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.

Zamla birlikte 670 gram tost ekmeğinin fiyatı 5,75 TL'den 8,50 TL'ye, 500 gramlık organik tam buğday ekmeği 7 TL'den 8,50 TL'ye, 200 gram galeta grissini 4,50 TL'den 6 TL'ye, 200 gram Akdeniz ekmeği 1,50 TL'den 2 TL'ye, 350 gram ruşeymli ekmek 5,25 TL'den 7,50 TL'ye, 400 gram çavdarlı ekmek 5,75 TL'den 7,50 TL'ye, 50 gramlık altın çörek 1,25 TL'den 1,50 TL'ye, 1 kilogramlık tam buğday unu ise 8 TL'den 9 TL'ye yükseltildi.

İHE, ekmek ve unlu mamullere son olarak temmuzda zam yapmıştı.

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