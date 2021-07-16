CHP'li İBB'den halk ekmeğe zam! Zamlar vatandaşı isyan ettirecek
Toplu taşıma zammıyla İstanbulluyu çileden çıkartan CHP vatandaşları isyan ettirmeye devam ediyor. CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi halk ekmeğe de zam yaptı. CHP'nin yüzde 25'lik zammı tepkilere neden oldu.
Zamlara doymayan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplu taşımanın ardından halk ekmeğe de zam yaptı. Halk ekmeğe zammın ne kadar olduğu da CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklandı.
YÜZDE 25 ZAM
Yeni fiyat tarifesi yarından itibaren geçerli olacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı. CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi halk ekmeğe yüzde 25 oranında zam yaptı.
HALK EKMEK NE KADAR OLDU?
1 TL'ye satılan halk ekmek gelen yüzde 25'lik zam ile 1,25 liraya çıktı.
İSKİ ZAM İSTEDİ
İSKİ'nin Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife Tekliflerinde yer alan bilgilere göre, KDV hariç konut 1. kademe tarifesinin (Konut başına 0-15 metreküp) 4,81 liradan 5,92 liraya, konut 2. kademe tarifesinin (Konut başına 16 metreküp ve üzeri) 7,22 liradan 8,88 liraya, köy konut tarifesinin 1,21 liradan 1,48 liraya, ortak sayaç konut/konut inşaat şantiyesi tarifesinin 7,22 liradan 8,88 liraya, iş yeri tarifesinin 12,93 liradan 15,90 liraya, köy iş yeri tarifesinin 3,23 liradan 3,98 liraya, ortak sayaç iş yeri/iş yeri inşaat şantiyesi tarifesinin 13,42 liradan 16,51 liraya çıkarılması talep edildi.
Buna göre, su birim fiyatlarında yüzde 23 oranında artış istendi.
İSKİ'nin teklifinde ayrıca her ay su satış birim fiyatlarına aylık açıklanan enflasyon (TÜFE) oranında otomatik zam talep edildi. Zamlı tarifelerin Türkiye İstatistik Enstitüsü (TÜİK) tarafından aylık TÜFE oranının açıklanmasını takip eden beş iş günü içerisinde uygulamaya alınacağı kaydedildi.
İSKİ'nin geçen ay gerçekleştirilen genel kurulunda ise zam talebi kasım ayında görüşülmek üzere reddedilmişti.
TOPLU TAŞIMADAYA YÜZDE 35 ZAM
İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (İSTESOB) talebi üzerine AKOM'da yapılan UKOME toplantısında, elektronik bilet ücret tarifelerine yüzde 35 zam yapılması kararı alındı.
Zammın Marmaray dışında İstanbul Kart kullanılan özel halk otobüsü, İETT, metro ve metrobüs gibi toplu taşıma araçlarında geçerli olacağını bildiren İSTESOB Başkanvekili Engin Türkmen , 2 lira 60 kuruş olan ücretin 3 lira 50 kuruşa, öğrenci aylık kartının ise 40 liradan 50 liraya çıkacağını aktardı.
Türkmen, kararın, resmi imzaların tamamlanması sonrasında İstanbul Kart'la ilgili teknik işlemlerin yapılmasının ardından hayata geçmesini beklediklerini bildirdi.
İSTESOB Başkanvekili Türkmen, 31 Aralık'ta dolan sübvanse oranlarının da 6 ay uzatıldığını hatırlatarak, haziran ayından sonra sübvanselerin kaldırılacağını kaydetti.
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