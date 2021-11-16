Sadık Albayrak Sezai Karakoç’u anlattı: 2. Necip Fazıl

Türk şiir ve edebiyat dünyasının usta ismi Sezai Karakoç, 88 yaşında hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, vefat haberini "Diriliş şairi Üstad Sezai Karakoç rahmet-i Rahman'a kavuştu. Örnek bir hayat, sağlam bir fikir örgüsü ve büyük bir edebi miras bıraktı geride. Mevla mekanını cennet, makamını âli, ruhunu şâd eylesin" sözleriyle yaptığı paylaşımla duyurdu.

''İKİNCİ NECİP FAZIL''

A Haber canlı yayınına bağlanan Gazeteci-Yazar Sadık Albayrak, Sezai Karakoç'u yad etti.

Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

"Sezai Karakoç'u 60'lı yıllardan itibaren tanıyorum. Nasıl yaşadı, nasıl bir insandı? Bir gün yağmurlu bir günde büyük postaneden vilayete doğru çıkıyor. Yayınevlerinin bulunduğu yerden… Ayakkabısının tabanları yeterli olmadığı için pantolonu çamura bulanıyor. Uzaktan şöyle bir baktım, Sezai Karakoç, Bab-ı Ali yokuşunda gidiyor. 1969'larda 70'lerde Bab-ı Ali'de 'Sabah' çıkıyordu, onun üçüncü sayfasında 'Sütun' başlığı altında yazılar yazıyordu. Düşünce insanıydı. Her yazısı çıktığı zaman hararetle yazılarını okuyordum. Belki ikinci Necip Fazıl da denilebilir. Rahmetli Sezai Karakoç mütevazi, kendi dünyasında bir insandı. Sezai Karakoç çok yönlü bir insandı. O bizim dünyanın mütefekkiriydi. İnsanlar eserleriyle yaşarlar. İslamcı gençliğin yetişmesinin öncülerinden biriydi. O bakımdan büyük bir kayıptır. Üzüntümüz sonsuzdur."