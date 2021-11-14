Nefesler tutuldu! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB e devlet KYK burs sonucu sorgulama açıldı mı?

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB e devlet KYK burs sonucu sorgulama açıldı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuruları kısa süre önce sona erdi. GSB'den eğitim desteği almak isteyen öğrenciler başvuru işlemlerinin bitmesiyle birlikte sonuç açıklamasını beklemeye başladı. İşte, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar e-devlet üzerinden ilan edilecek. Sonuç tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmese de kasım sonunda değerlendirme işlemlerinin tamamlanması ve sonuçların erişime açılması bekleniyor.

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