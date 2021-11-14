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Nefesler tutuldu! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB e devlet KYK burs sonucu sorgulama açıldı mı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.11.2021
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Nefesler tutuldu! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB e devlet KYK burs sonucu sorgulama açıldı mı?

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce lisans ve önlisans öğrencisi burs sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. GSB'den burs ve kredi almak isteyen öğrenciler resmi açıklamanın ardından ödemelerini alabilecek. İşte, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB e devlet KYK burs sonucu sorgulama açıldı mı?

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB e devlet KYK burs sonucu sorgulama açıldı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuruları kısa süre önce sona erdi. GSB'den eğitim desteği almak isteyen öğrenciler başvuru işlemlerinin bitmesiyle birlikte sonuç açıklamasını beklemeye başladı. İşte, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar e-devlet üzerinden ilan edilecek. Sonuç tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmese de kasım sonunda değerlendirme işlemlerinin tamamlanması ve sonuçların erişime açılması bekleniyor.

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Bakan Kasapoğlu açıklamasında "Gençlerimizin taleplerini duyduk. GSB burs ve öğrenim kredisi başvurularını uzatıyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Başvurular 10 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 23:59'da sona erdi.

KYK BURSU NE KADAR, KAÇ TL?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün öğrencilere sağladığı aylık burs ve kredi ücretleri her yıl belirleniyor.

2021 yılı için belirlenen ücret lisansta aylık 650 TL, yüksek lisansta 1300 TL ve doktorada 1950 TL.

2022 yılından itibaren zamlı ücretler aylık olarak hesaplara yatmaya başlayacak. Ancak 2022 yılı ücretleri henüz belirlenmedi. Aralık ya da ocak ayında gelecek yılın ücretlerinin de duyurulması bekleniyor.

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