FETÖ ile CHP el ele! CHP heyeti KHK’lılarla bir araya geldi

PARALEL YAPIYI ŞAŞIRDI!

Toplantıda konuşan CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, FETÖ'nün devlet içindeki paralel yapılanması ile ilgili tek kelime etmeyip, KHK'lılar arasında şimdiye kadar binlerce kişinin kamudaki görevlerine iadesine yönelik karar veren OHAL Komisyonu'nun 'paralel yapı' olduğunu iddia etti. İslam, "Biz sizden oy istemeye gelmedik. Biz bu zulümle mücadele etmeye geldik. OHAL komisyonu paralel bir yapıdır. Yetkisi olmadığı halde kendini yargı gibi görmektedir" dedi.