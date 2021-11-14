Bulgaristan seçim sonuçları kim kazandı? Türk aday Mustafa Karadayı kimdir, kaç yaşında?
Bulgaristan seçim sonuçları kim kazandı? Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki Türk aday Mustafa Karadayı kimdir, kaç yaşında? Bulgaristan’da hem genel seçimler, hem de cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gidiliyor. Ülkede oy kullanma hakkına sahip 350 bin Türk seçmenleri için de Türkiye’de sandık kuruldu. Peki; Bulgaristan seçim sonuçları kim kazandı? Türk aday Mustafa Karadayı kimdir?
Bulgaristan'da Türk aday Mustafa Karadayı kimdir, kaç yaşında? Bulgaristan seçim sonuçları kim kazandı? Bulgaristan'da yapılacak çifte seçimde; oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 350 bin kişi Türkiye'de oy verecek. Çifte vatandaş olarak kabul edilen Türk seçmenlerinin Bulgaristan'daki kritik seçimleri etkilemesi bekleniyor. Peki, Bulgaristan'da Türk aday Mustafa Karadayı kimdir? Bulgaristan seçim sonuçları kim kazandı?
BULGARİSTAN SEÇİM SONUÇLARI KİM KAZANDI?
Bulgaristan'da seçim sonuçları henüz belli olmadı. Seçim sonuçları açıklandığı takdirde ahaber.com.tr sayfalarından öğrenebilirsiniz.
ÜÇ ADAY ÖNDE
Kamuoyu araştırmalarına göre Rusya yanlısı, eski Komünist Parti çizgisinde siyaset yürüten Bulgaristan Sosyalist Partisinin (BSP) desteklediği mevcut Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve eski Başbakan Boyko Borisov'un lideri olduğu Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinin aday gösterdiği Sofya Üniversitesi Rektörü Profesör Anastas Gercikov en favori cumhurbaşkanı adayları. Karadayı anketlerde üçüncü sırada yer alıyor. İlk turda cumhurbaşkanı seçilememesi halinde ikinci turun 21 Kasım'da yapılması planlanıyor.
MUSTAFA KARADAYI KİMDİR?
Mustafa Sali Karadayı, Bulgaristanlı Türk siyasetçi. Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) mevcut başkanı.
Mustafa Karadayı evli ve iki çocuk babasıdır.
Bulgaristan'ın Sofya şehrinde Ulusal ve Uluslararası Ekonomi Üniversitesi'den (UNSS Sofya) mezun oldu.
1996-2001 yılları arasında Yeni Bulgar Üniversitesi'nde "Bilişim" profesörü oldu.
Mayıs 1991'den bu yana Sofya'daki HÖH Akademik Derneğinin kurucusu ve HÖH üyesidir. HÖH gençlik kollarına 1998 yılından 2003'e kadar başkanlık etti. 2002 ile 2010 yılları arasında Özelleştirme Kontrol Ajansı yardımcı yöneticisi oldu.
Karadayı 2013 yılında Bulgaristan parlamentosuna seçildi.
24 Aralık 2015'ten beri Lütfi Mestan'ın ihraç edilmesinden sonra partinin üç eş başkanından biriydi.
24 Nisan 2016'da partinin IX Ulusal Konferansı tarafından oybirliği ile HÖH başkanlığına seçildi.
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