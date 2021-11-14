AK Partili Osman Nuri Kabaktepe'den Ekrem İmamoğlu'na: İBB sınıfta kaldı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu eleştiri bombardımanına tutan Kabaktepe, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerden önce verdiği sözleri tutmadığını vurguladığı İmamoğlu'nun aklının cumhurbaşkanı adaylığında olduğunu ve bu nedenle de İstanbul'a hizmet edemediğini söyledi.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, katıldığı bir televizyon programında önemli mesajlar verdi.
VATANDAŞ "CHP'Lİ İBB SINIFTA KALDI" DİYOR
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, seçimlerden önce verdiği sözleri tutmadığını hatta bunun için açılan internet sitesini de erişimden kaldırdığını ifade eden Kabaktepe, "CHP'li İBB sınıfta kaldı. Vatandaşı 'gezdiğimizde denedik ama olmadı' diyorlar." ifadelerine yer verdi.
İMAMOĞLU'NUN "ENGELLENİYORUZ"ALGISI! "PROJELERİN %97.5'İNE EVET DEDİK"
İmamoğlu'nun kasıtlı olarak 'Engelleniyoruz' algısı yaptığını ifade eden Kabaktepe, "Biz İBB'de muhalefet partisiyiz. Bugüne kadar AK Parti grubu olarak önümüze gelen projelerin sadece yüzde 2.5'ine hayır, yüzde 97.5'ine ise evet demişiz" şeklinde konuştu.
"BEDEN OLARAK BURADALAR! AKIL OLARAK DEĞİL"
Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u değil kendilerini geleceğe hazırladığını vurgulayan Kabaktepe, "İstanbul beden olarak burada, akıl olarak değil. Cumhurbaşkanı adayı olmak istediği açık. İstanbul'un geleceğini düşünen ve planlayan yönetim anlayışı bu cümlemi hak eder diye düşünüyorum. İstanbul'un geleceğini düşünmüyorlar." açıklamasını yaptı.
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