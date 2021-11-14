AK Partili Osman Nuri Kabaktepe’den Ekrem İmamoğlu’na: İBB sınıfta kaldı

"BEDEN OLARAK BURADALAR! AKIL OLARAK DEĞİL"



Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u değil kendilerini geleceğe hazırladığını vurgulayan Kabaktepe, "İstanbul beden olarak burada, akıl olarak değil. Cumhurbaşkanı adayı olmak istediği açık. İstanbul'un geleceğini düşünen ve planlayan yönetim anlayışı bu cümlemi hak eder diye düşünüyorum. İstanbul'un geleceğini düşünmüyorlar." açıklamasını yaptı.





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