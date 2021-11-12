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Siirt'te 2 terörist kardeş yakalandı

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Giriş Tarihi: 12.11.2021
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Siirt’te 2 terörist kardeş yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK bünyesinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu 2 kardeş, Siirt'te yakalandı. Terör örgütü mensuplarının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Terör örgütü PKK/KCK bünyesinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu 2 kardeş, Siirt'te yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Suriye-Kamışlı'da PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdikleri tespit edilen Suriye uyruklu "Demhat" kod adlı I.A. ile kardeşi "Zinar" kod adlı M.A'nın geçmiş dönemde örgütten ayrılarak Türkiye'ye geldiği belirlendi.

Ekipler, merkez Doğan Mahallesi'ndeki bir adreste bulunduklarının tespit edilmesi üzerine düzenledikleri operasyonda kardeşleri yakaladı.

Eski terör örgütü mensuplarının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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