Son dakika: 'Muz yeme' paylaşımı yapan 45 kişi daha sınır dışı ediliyor
Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sosyal medyada provokatif muz görüntüsü paylaşımı yapan 45 yabancı uyruklu şahıs tespit edilmiş, bu şahıslar adli işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir." denildi.
İçişleriBakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nca, sosyal medyada provokatif muz görüntüsü paylaşımı yapan 45 yabancı uyruklunun, adli işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezlerine sevk edildiğini açıkladı.
Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna bağlı Göç ve Uyum Alt Komisyonu'nda düzensiz göçle mücadele konusunda genel bilgi veren Başkan Yardımcımız, kendisine yöneltilen sosyal medyada paylaşılan provokatif muz görüntüleri ile ilgili bir soruya cevap verirken sorunun cevabı yazılı olarak istenmiş, sözlü cevap yarım kalmış bu da kamuoyuna yanlış yansıtılmıştır. Bahse konu provokatif paylaşımları yapan 45 yabancı uyruklu şahıs tespit edilmiş, bu şahıslar adli işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilmiştir. İşlemleri devam eden 45 yabancı uyruklu şahıs halen Geri Gönderme Merkezlerinde idari gözetim altında bulunmaktadır" denildi.
'MUZ YEME' PROVOKASYONU
Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bir sokak röportajında yer alan "Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz" söylemi sonrası yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen kişilerin sosyal medya platformlarından provokatif amaçlı paylaşımlarda bulunduğunun görüldüğü belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ilgili birimleri tarafından bahse konu provokatif paylaşımlara ilişkin yürütülen çalışmalar sonucunda elde edilen ilk bulgular doğrultusunda yabancı uyruklu 7 şahıs yakalanmış olup adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından haklarında sınır dışı etme işlemleri başlatılacaktır. Söz konusu provokatif paylaşımların tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması ve bu paylaşımları yapan tüm şahıslar hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin titizlikle ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için çalışmalar devam etmektedir."
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