'Muz' provokasyonunda yeni gelişme! Suriyelilerin durumu ne oldu?

Sokak röportajında bir vatandaşın "Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz" demesi üzerine sosyal medyada provokasyon amaçlı paylaşım yapan Suriyelilere tepkiler devam ediyor. Peki gözetim altına alınan 45 Suriyeli hakkında son durum ne? Göç İdaresi Başkanlığından yeni açıklama. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.11.2021 12:46 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 12:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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