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'Muz' provokasyonunda yeni gelişme! Suriyelilerin durumu ne oldu?

Sokak röportajında bir vatandaşın "Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz" demesi üzerine sosyal medyada provokasyon amaçlı paylaşım yapan Suriyelilere tepkiler devam ediyor. Peki gözetim altına alınan 45 Suriyeli hakkında son durum ne? Göç İdaresi Başkanlığından yeni açıklama. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.11.2021 12:46 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 12:46
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’Muz’ provokasyonunda yeni gelişme! Suriyelilerin durumu ne oldu?

Bir sokak röportajı üzerine sosyal medyadan "provokatif" amaçlı paylaşımlarda bulunan ve adli işlemlerin ardından geri gönderme merkezlerinde idari gözetim altına alınan 45 yabancı uyruklunun sınır dışı işlemleri sürüyor.

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’Muz’ provokasyonunda yeni gelişme! Suriyelilerin durumu ne oldu?

Göç İdaresi Başkanlığından alınan bilgiye göre, sosyal medyadan provokatif paylaşımlarda bulunan yabancı uyruklular çalışmalar sonucunda tespit edildi.

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’Muz’ provokasyonunda yeni gelişme! Suriyelilerin durumu ne oldu?

Söz konusu paylaşımları yapan 45 yabancı uyruklu, adli işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine sevk edildi.

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’Muz’ provokasyonunda yeni gelişme! Suriyelilerin durumu ne oldu?

Halen bu merkezlerde idari gözetim altında bulunan yabancı uyrukluların işlemleri devam ediyor.

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’Muz’ provokasyonunda yeni gelişme! Suriyelilerin durumu ne oldu?

Bir sokak röportajındaki ifadelerin ardından bazı yabancı uyruklular sosyal medyada "muz" görüntüleri paylaşmış, bu provokatif paylaşımlar üzerine Göç İdaresi Başkanlığınca yasal işlem başlatılmıştı.