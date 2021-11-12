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İtalya fiyat yükseltti Türkiye milli Deniz Topu geliştirdi! Türk mühendisler yapılamaz denileni yaptı

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 12.11.2021 Güncelleme Tarihi: 12.11.2021
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İtalya fiyat yükseltti Türkiye milli Deniz Topu geliştirdi! Türk mühendisler yapılamaz denileni yaptı

Türkiye, ABD'nin baskılarına boyun eğmeyerek savunma sanayisindeki gücünü artırmaya devam ediyor. İtalya, ABD'nin emriyle Deniz Topu'nun fiyatını yükseltti. Başkan Erdoğan'ın "Yapılamaz denileni yapın" talimatıyla harekete geçen Makine ve Kimya Endüstrisi, milli 76/62mm Deniz Topu geliştirdi. Türkiye'nin yeni gözdesi Deniz Topu'nun ilk test atışı başarıyla tamamlandı.

Türk mühendisler bir kez daha başarılamaz denileni başardı. Hem hava hem kara ve hem de deniz hedeflerine karşı etkili olan Deniz Topu, Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından geliştirildi. 76/62mm Deniz Topu'nun ilk test atışı başarıyla tamamlandı.

ABD'NİN AMBARGOLARI GÜÇ VERDİ

Dünyayı kuklası gibi oynatmaya çalışan ABD, Türkiye'nin aynı kalıba girmemesinden sonra ambargolar uygulamaya başladı. ABD'nin kararına birçok Avrupa ülkesi de çanak tuttu.

ABD'nin uyguladığı baskılar nedeniyle İtalya, Türkiye'ye deniz topu satışında fiyat yükseltti. İtalya'nın kararı sonrası Türk mühendisler aynı deniz topunu yarısından daha az maliyetle yapmayı başardı.

Türkiye, deniz topunu üretebilen sayılı ülkeler arasına girdi.

"ZAFER, ZAFER BENİMDİR DİYEBİLENİNDİR"

Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından geliştirilen 76/62mm Deniz Topu'nun ilk test atışı icra edildi.

MKE sosyal medya hesabından bu gelişmeyi şu sözlerle duyurdu:

"Mustafa Kemal Atatürk'ün "Zafer, zafer benimdir diyebilenindir" sözünden esinlendik, Cumhurbaşkanımızın "yapılamaz denileni yapın" talimatıyla yola çıktık, YAPTIK! Bağımsız ve güçlü Türkiye için çalışıyoruz."

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