İtalya fiyat yükseltti Türkiye milli Deniz Topu geliştirdi! Türk mühendisler yapılamaz denileni yaptı

Türk mühendisler bir kez daha başarılamaz denileni başardı. Hem hava hem kara ve hem de deniz hedeflerine karşı etkili olan Deniz Topu, Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından geliştirildi. 76/62mm Deniz Topu'nun ilk test atışı başarıyla tamamlandı.