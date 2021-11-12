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Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan SAHA EXPO'da "Özdemir Bayraktar" paylaşımı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.11.2021
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Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar’dan SAHA EXPO’da Özdemir Bayraktar paylaşımı

Twitter hesabından Türkiye'nin ilk 5 eksenli CNC makinasını paylaşan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, babası Özdemir Bayraktar'ı andı. Haluk Bayraktar, Özdemir Bayraktar'ın tavsiyesi üzerine Dener Makina tarafından üretilen Türkiye'nin ilk 5 eksenli CNC makinasına ilişkin tweetinde "Babam Özdemir Bayraktar'dan #SahaExpo2021'de hoş bir seda..." ifadesini kullandı.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Twitter hesabından Dener Makina tarafından üretilen Türkiye'nin ilk 5 eksenli CNC makinasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bayraktar, "Bugün 100'den fazla ülkeye ihracat yapan Dener Makina'nın Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dener: '2 yıl önce Özdemir Bey, 'Mutlaka yap bunu.' dediği için Türkiye'nin ilk 5 eksenli CNC makinasını ürettik. Maalesef Özdemir Bey göremedi.' Babam Özdemir Bayraktar'dan #SahaExpo2021'de hoş bir seda..." ifadesini kullandı.

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