Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan SAHA EXPO'da "Özdemir Bayraktar" paylaşımı

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Twitter hesabından Dener Makina tarafından üretilen Türkiye'nin ilk 5 eksenli CNC makinasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bayraktar, "Bugün 100'den fazla ülkeye ihracat yapan Dener Makina'nın Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dener: '2 yıl önce Özdemir Bey, 'Mutlaka yap bunu.' dediği için Türkiye'nin ilk 5 eksenli CNC makinasını ürettik. Maalesef Özdemir Bey göremedi.' Babam Özdemir Bayraktar'dan #SahaExpo2021'de hoş bir seda..." ifadesini kullandı.

Bugün 100'den fazla ülkeye ihracat yapan Dener Makina'nın YK Bşk. Mustafa Dener: "2 yıl önce Özdemir Bey, 'Mutlaka yap bunu' dediği için Türkiye'nin ilk 5 eksenli CNC makinasını ürettik. Maalesef Özdemir Bey göremedi."



Babam Özdemir Bayraktar'dan #SahaExpo2021'de hoş bir seda... pic.twitter.com/NEYLbJFNbb — Haluk Bayraktar (@haluk) November 12, 2021