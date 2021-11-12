Atatürk kılıfında İslam düşmanlığı! Okul kürsüsünde provokasyon! MEB harekete geçti
Sözde Atatürk kılıfı adı altında İslam ve Müslüman düşmanlığı yapmak için fırsat kollayanların yeni adresi Gaziantep oldu. Müslümanların kutsal değerlerine açık açık ağır hakaretler eden sözde kadın öğretmen, provokasyon için tüm sınırları zorladı. Şehitkamil ilçesindeki Vicdan Ahmet Güner Ortaokulu'nda, 10 Kasım töreni dolayısıyla kürsüye çıkan kadın öğretmen, okuduğu şiirde "çarşaf, şeyh, ümmet, şeyhülislam" gibi İslami kavramlar "gericilik" olarak göstermeye çalıştı. Kadının videosu sosyal medyada büyük tepki topladı. Gaziantep Valiliği, kentteki bir okulda 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen törende öğretmenin okuduğu şiirle ilgili soruşturma başlattı.
Valilikten yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya mecralarında 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni'nde bir öğretmenimizin okuduğu şiir ile ilgili görüntüler paylaşılmıştır. Olayla ilgili Valiliğimiz tarafından soruşturma başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Vicdan-Ahmet Güner Ortaokulunda, dün 10 Kasım dolayısıyla bir tören düzenlendi. Törende kürsüye çıkan bir öğretmen, Şair Süleyman Apaydın'ın yazdığı ve İslam'ın şiarlarına hakaretlerin yapıldığı "Yıkın Heykellerimi" adlı şiirini okudu.
"Çarşaf, şeyh, ümmet, şeyhülislam" gibi İslami kavramların "gericilik" olarak gösterilmeye çalışıldı.
İSLAM'A NEFRET KUSTU
Söz konusu şiiri törende okunması için kimin seçtiği ve niçin izin verildiği bilinmiyor. İslam'a yönelik nefret ve düşmanlığı körükleyen öğretmenin videosu sosyal medyada büyük tepki topladı.
Şiirin ilgili bölümleri şöyle:
Özlediyseniz fesi peçeyi
Aydınlığa yeğliyorsanız kara geceyi
Hâlâ medet umuyorsanız
Şıhtan şeyhten dervişten
Şifa buluyorsanız
Muskadan üfürükçüden
…
Eşit olmasın diyorsanız kadınla erkek
Kara çarşafa girsin diyorsanız
Yobazın gazabından ürkerek
…
Hâlâ önemini anlayamadıysanız
Millet olmanın
Kul olun
Ümmet kalın
Fetvasını bekleyin şeyhülislamın
Unutun tüm dediklerimi
Yıkın diktiğiniz heykellerimi