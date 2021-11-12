Koca Yusuf füzeleri yok edecek! DIRCM sistemi entegre edildi

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, DIRCM projesi ile ilgili, "Yeni nesil bir teknolojinin alt yapısını ilk kez A400M uçağına entegre ederek ülkemizin havacılık kabiliyetlerine katkı sunmayı sürdürüyoruz. Dünyanın en büyük uçakları arasında yer alan A400M programında kusursuz üretim ve teslimat süreçlerimize devam ediyoruz. Emeği geçen çalışma arkadaşlarımı kutluyorum" dedi.

A400M programında toplam yüzde 7'nin üzerinde iş payına sahip olan TUSAŞ, 176 adet A400M uçağını kapsayan projede bugüne kadar toplam 135 uçaklık seti üreterek 'Airbus Defence and Space' firmasına sevkiyat yaptı.