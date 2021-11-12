Koca Yusuf füzeleri yok edecek! DIRCM sistemi entegre edildi
Türkiye'nin havacılıktaki gözbebeği Koca Yusuf için geliştirme çalışmaları devam ediyor. A400M uçağına Yönlendirilmiş Kızılötesi Karşı Tedbir sistemi entegre edildi. Koca Yusuf DIRCM sistemi ile artık yönlendirilen füzeleri de algılayıp yok ederek kendini koruyacak.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 'Koca Yusuf' olarak bilinen A400M uçağına 'Yönlendirilmiş Kızılötesi Karşı Tedbir' (DIRCM) sistemi entegre etti. Sistemle uçağa yönlendirilen füzeler algılanıp, yok edilebilecek.
Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, TUSAŞ, DIRCM projesi için 405 adet detay ve alt montaj parçası üretim ve teslimat süreçlerini yönetiyor.
Entegre edilen DIRCM donanımı ile uçağa 360 derece koruma sağlayan sistem, çoklu hedef yeteneği ile aynı zamanda birden fazla füzeleri algılayabilecek. A400M, uçağa yönlendirilen füzeleri algılayarak yok edilebilecek.
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, DIRCM projesi ile ilgili, "Yeni nesil bir teknolojinin alt yapısını ilk kez A400M uçağına entegre ederek ülkemizin havacılık kabiliyetlerine katkı sunmayı sürdürüyoruz. Dünyanın en büyük uçakları arasında yer alan A400M programında kusursuz üretim ve teslimat süreçlerimize devam ediyoruz. Emeği geçen çalışma arkadaşlarımı kutluyorum" dedi.
A400M programında toplam yüzde 7'nin üzerinde iş payına sahip olan TUSAŞ, 176 adet A400M uçağını kapsayan projede bugüne kadar toplam 135 uçaklık seti üreterek 'Airbus Defence and Space' firmasına sevkiyat yaptı.
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