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Selçuk Bayraktar'dan duygulandıran paylaşım

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.10.2021 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021
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Selçuk Bayraktar’dan duygulandıran paylaşım

Selçuk Bayraktar, 72 yaşında hayatını kaybeden babası Özdemir Bayraktar’la ilgili duygulandıran paylaşımda bulundu. Bayraktar paylaşımda "Babam ve Amcam… Cenazeye gelen, taziye veren ve dua eden herkesten Allah razı olsun… Babacığımızın ruhu şad, mekanı cennet olsun. Rabbim hepimize hayırlı ve sağlıklı ömürler versin…" ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar, 72 yaşında hayatını kaybeden babası Özdemir Bayraktar'la ilgili duygulandıran paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından, babası ve amcasının yer aldığı görüntüleri paylaşan Bayraktar, "Babam ve Amcam… Cenazeye gelen, taziye veren ve dua eden herkesten Allah razı olsun… Babacığımızın ruhu şad, mekanı cennet olsun. Rabbim hepimize hayırlı ve sağlıklı ömürler versin…" ifadelerini kullandı.

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