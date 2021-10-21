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Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Baykar tesislerine taziye ziyareti

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Giriş Tarihi: 21.10.2021 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021
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Son dakika | Başkan Erdoğan’dan Baykar tesislerine taziye ziyareti

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Baykar tesislerine giderek, vefat eden Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için taziye dileklerini iletti.

Başkan Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden 1. Su Şurası Kapanış Merasimi'ne canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan daha sonra buradan çıkarak Hadımköy'deki BAYKAR fabrikasına geçti.



Erdoğan'ın dünürü, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar geçtiğimiz Pazartesi günü İstanbul'da hayatını kaybetmişti.

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