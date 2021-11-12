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Başkan Erdoğan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda Mehter takımının "Vatan" marşını dinledi

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Giriş Tarihi: 12.11.2021 Güncelleme Tarihi: 12.11.2021
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Türk Konseyi 8. Zirvesi, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlendi. Kritik Zirve sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet, Mehter takımının çaldığı 'Vatan' marşını dinledi. Başkan Erdoğan ayrıca zirveye dair sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

Türk Konseyi 8. Zirvesi, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlendi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Devlet Başkanları 8. Zirvesi bugün gerçekleştirildi.

TARİHİ ZİRVEYE KİMLER KATILDI?

Zirveye, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, gözlemci ülke Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev katıldı.

Başkan Erdoğan Vatan marşını dinledi BAŞKAN ERDOĞAN "VATAN" MARŞINI DİNLEDİ

MEHTER TAKIMINDAN 'VATAN' MARŞI

Yeni dönemde Türk Konseyi Başkanlığı görevini Türkiye'nin yürüteceği zirve sonrası Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyet, Mehter takımının 'Vatan' marşını dinledi.

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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KRİTİK ZİRVE SONRASI PAYLAŞIMLAR

Başkan Erdoğan zirve sonrası sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

Başkan Erdoğan şunları söyledi:

"Bugün, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirdiğimiz Türk Konseyi'nin, yeni adıyla Türk Devletleri Teşkilatı'nın 8. Zirvesi'ni hamdolsun başarıyla tamamladık. Zirvemizin ve aldığımız kararların ülkelerimiz ve Türk Dünyası için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

KARARLILIĞIMIZI TEYYİT ETTİK

Zirvede kabul ettiğimiz İstanbul Bildirisi'yle siyasi dayanışmamızı, ekonomik iş birliğimizi ve ticaretimizi, kültürel temaslarımızı, beşerî ve toplumsal ilişkilerimizi daha da geliştirme yönündeki kararlılığımızı teyit ettik.

Terörün her türlüsüyle, aşırıcılıkla, ırkçılıkla, İslam düşmanlığıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürme irademizi bir kez daha kayda geçirdik. İklim değişikliği ile salgın gibi krizlere karşı müşterek adım atma yönündeki irademizi vurguladık.

Karabağ zaferiyle inşallah Kafkaslar'da barışın, istikrarın, iş birliğinin hâkim olacağı yeni bir dönemin kapıları aralanmıştır. Zirve toplantımızda, bu destana liderlik eden İlham kardeşime Türk Dünyasının takdirinin nişanesi olarak Türk Dünyası Âli Nişanı'nı tevcih ettik.

"GÜVENLİK VE REFAH İÇİNDE BİR TÜRK DÜNYASI HEDEFLİYORUZ"

Teşkilatımızın gelecek perspektifini çizen "Türk Dünyası 2040 Vizyonu" belgesini kabul ettik. Kendi içinde ve çevresinde barış ve istikrara katkı yapan, küresel meselelerin çözümünde öncü rol oynayan, güvenlik ve refah içinde bir Türk Dünyası hedefliyoruz.

Yeni adımız ve yapımız Türk Devletleri Teşkilatı'yla bundan sonra daha hızlı kök salacak, büyüyecek, gelişecek ve serpileceğiz. İnşallah güneşin yeniden doğudan doğmaya başlayacağı vakitler yakındır.

Binlerce yıldır medeniyetin beşiği olan Türkistan coğrafyası yeniden tüm insanlık için bir çekim ve aydınlanma merkezi haline gelecektir. Medeniyetimizin ve kültürümüzün tabii yol haritasına uygun şekilde her alanda ilişkilerimizi geliştirmeyi sürdüreceğiz."

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