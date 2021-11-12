Başkan Erdoğan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda Mehter takımının "Vatan" marşını dinledi

Binlerce yıldır medeniyetin beşiği olan Türkistan coğrafyası yeniden tüm insanlık için bir çekim ve aydınlanma merkezi haline gelecektir. Medeniyetimizin ve kültürümüzün tabii yol haritasına uygun şekilde her alanda ilişkilerimizi geliştirmeyi sürdüreceğiz."