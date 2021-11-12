Binali Yıldırım'ın yeni görevi nedir? Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilen Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım'ın yeni görevi hakkında açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin ardından Binali Yıldırım'ın yeni görevi ve Aksakallar Konseyi hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Binali Yıldırım'ın yeni görevi nedir? Aksakallar Konseyi'nde kimler var? Aksakal nedir, ne demek? İşte cevaplar...

BİNALİ YILDIRIM'IN YENİ GÖREVİ NEDİR?

Türkiye'nin son başbakanı olarak kayıtlara geçen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Aksakallılar Konseyi'ne Türkiye'nin Aksakalı olarak atandı. Başkan Erdoğan, Binali Yıldırım'ın yeni görevi ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Binali Yıldırım'ı Aksakallar Konseyi'ne Türkiye'nin Aksakalı olarak atadık. Binali Bey'in, tecrübesi ve birikimiyle ulaştırma başta olmak üzere Konsey'in çalışmalarına her alanda değerli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Üstlendiği bu önemli görevde kendisine başarılar diliyorum."