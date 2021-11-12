Binali Yıldırım'ın yeni görevi nedir? Aksakallar Konseyi'nde kimler var? Aksakal nedir, ne demek?
Binali Yıldırım'ın yeni görevi nedir? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın yeni görevini açıkladı. Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nde konuşan Başkan Erdoğan'ın Aksakallar Konseyi açıklamalarının ardından bazı sorular gündeme geldi. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Binali Yıldırım'ın yeni görevi nedir? Aksakallar Konseyi'nde kimler var? Aksakal nedir, ne demek? İşte haberin detayları...
Binali Yıldırım'ın yeni görevi nedir? Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilen Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım'ın yeni görevi hakkında açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin ardından Binali Yıldırım'ın yeni görevi ve Aksakallar Konseyi hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Binali Yıldırım'ın yeni görevi nedir? Aksakallar Konseyi'nde kimler var? Aksakal nedir, ne demek? İşte cevaplar...
BİNALİ YILDIRIM'IN YENİ GÖREVİ NEDİR?
Türkiye'nin son başbakanı olarak kayıtlara geçen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Aksakallılar Konseyi'ne Türkiye'nin Aksakalı olarak atandı. Başkan Erdoğan, Binali Yıldırım'ın yeni görevi ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Binali Yıldırım'ı Aksakallar Konseyi'ne Türkiye'nin Aksakalı olarak atadık. Binali Bey'in, tecrübesi ve birikimiyle ulaştırma başta olmak üzere Konsey'in çalışmalarına her alanda değerli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Üstlendiği bu önemli görevde kendisine başarılar diliyorum."
AKSAKALLAR KONSEYİ'NDE KİMLER VAR?
Üye Ülkeler
* Azerbaycan
* Kazakistan
* Kırgızistan
* Özbekistan
* Türkiye
Gözlemci Ülkeler
* Macaristan
AKSAKALLAR KONSEYİ NE ZAMAN KURULDU?
2001 yılında İstanbul'da gerçekleştirilen toplantıda dönemin Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in zirveler süreci çerçevesinde Aksakallar Konseyi ve Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenterler Asamblesi kurulmasını önerdi.
2010 yılında İstanbul'da düzenlenen yeni bir zirve toplantısında Devlet Başkanları Konseyi, Dışişleri Bakanları Konseyi, Kıdemli Memurlar Komitesi, Aksakallar Heyeti ve Sekreterya gibi bölümleri barındıran Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi resmi olarak hayata geçirildi.
Konseyin İstanbul'daki daimi Sekretaryası'na ilk Genel Sekreter olarak Büyükelçi olan Halil Akıncı atandı.
TÜRKİYE'NİN AKSAKAL'I KİM OLDU?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde Türkiye'nin Aksakal'ı olarak Binali Yıldırım'ın atandığını duyurdu. Ayrıca Erdoğan, Türk Konseyi'nin adını "Türk Devletleri Teşkilatı" olarak değiştireceklerini açıkladı. Erdoğan Kuzey Kıbrıs'ın tanınması için de çağrı yaptı.
BİNALİ YILDIRIM KİMDİR?
Binali Yıldırım, 20 Aralık 1955 tarihinde Erzincan'ın Refahiye ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu ve aynı bölümde yüksek lisans yaptı. 1978-1993 yılları arasında Türkiye Gemi Sanayi Genel Müdürlüğü ve Camialtı Tersanesi'nde çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı. 1990-1991 yılları arasında İsveç'te bulunan Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne ait Dünya Denizcilik Üniversitesinde Denizde Can ve Mal Güvenliği Yönetimi konusunda ihtisas eğitimi aldı. Bu eğitim sırasında toplam 6 ay İskandinavya ülkeleri ve Avrupa'da çeşitli ülke limanlarında Denizcilik İdaresi Uzmanları ile birlikte kontrollerde bulundu.
İTÜ Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nde asistan ve araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1994-2000 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmelerinde Genel Müdürlük görevinde bulundu. Başta İstanbul-Yalova ve Bandırma hatlarının açılarak, Adnan Menderes ve Turgut Özal hızlı feribotlarının sefere konulması olmak üzere İstanbul'a kazandırılan toplam 29 iskele/terminal, 22 deniz otobüsü ve 4 feribotla İDO'yu alanında dünyanın en büyük şirketleri arasına soktu. 1999 yılında deniz toplu taşımacılığı ve turizme katkılarından dolayı uluslararası "Skal Kulübü" tarafından verilen kalite ödülüne layık görüldü.
Binali Yıldırım, 58. Hükümet, 59. ve 60. Hükümetler dönemlerinde Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ve TBMM 22. Dönem AK Parti İstanbul ve 23. Dönem AK Parti Erzincan milletvekilliği görevlerinde bulundu. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Temmuz 2011'de açıkladığı "Ustalık Kabinesi" olan 61. hükümette Binali Yıldırım, Türkiye'nin 71. Ulaştırma Bakanı olarak görev aldı. Bu göreve 4. kez getirilen ilk bakan oldu.
Evli ve 3 çocuk babası olan Binali Yıldırım, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.
1 Kasım 2015 seçimlerinde İzmir Milletvekili seçildi. 64. Hükümet kabinesinde Ulaştırma Bakanı olarak görev yaptı.
19 Mayıs 2016 tarihinde yapılan AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu toplantısında, 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılacak olan AK Parti 2. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Parti Genel Başkanlığa aday gösterildi. AK Parti 2. Olağanüstü Büyük Kongresinde Genel Başkan adayı seçildi. 22 Mayıs 2016 tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hükümet kurma görevi verildi. 24 Mayıs 2016 tarihinde ise 65. Türkiye Hükûmeti kurarak Başbakan oldu. AK Parti 27. dönem İzmir 1. bölge 1. sıra milletvekili adayı oldu. 09 Temmuz 2018'de parlamenter sistemin son Başbakanı olarak görevini tamamladı. 24 Haziran seçimlerinin ardından yeni sistemin ilk TBMM Başkanı seçildi. 13 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine Devlet Şeref Madalyası verildi.
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