MSB açıkladı! Türkiye'den Bosna Hersek'e yardım gönderildi
Milli Savunma Bakanlığı, Bosna Hersek’te meydana gelen aşırı yağış neticesinde kaybolan bir Türk vatandaşının arama-kurtarma çalışmasına katılacak AFAD personeli ile gerekli araç ve teçhizatın uçakla Saraybosna’ya gönderildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan son dakika açıklamasında "Dost ve kardeş ülke Bosna Hersek'te meydana gelen aşırı yağış neticesinde kaybolan bir vatandaşımızı arama-kurtarma çalışmasına katılacak AFAD personeli ile gerekli araç ve teçhizatı taşıyan uçağımız Etimesgut Havaalanı/Ankara'dan Saraybosna'ya hareket etti." ifadelerine yer verildi.