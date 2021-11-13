MSB açıkladı! Türkiye’den Bosna Hersek’e yardım gönderildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan son dakika açıklamasında "Dost ve kardeş ülke Bosna Hersek'te meydana gelen aşırı yağış neticesinde kaybolan bir vatandaşımızı arama-kurtarma çalışmasına katılacak AFAD personeli ile gerekli araç ve teçhizatı taşıyan uçağımız Etimesgut Havaalanı/Ankara'dan Saraybosna'ya hareket etti." ifadelerine yer verildi.

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