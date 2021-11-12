Son dakika: Başkan Erdoğan açıkladı: Türk Dünyası 2040 Vizyonu Belgesi’ni kabul ettik

"BUGÜN İLK ADIMI ATTIK! BUNUN GERİSİ DE GELECEKTİR"

Türk Devletleri Teşkilatı sadece ekonomik çıkar ortaklığı olmasının çok daha ötesinde bir büyük gönül birlikteliğidir. Kimse Türk Devletleri Teşkilatından rahatsız olmamalı, kadim tarihi ve insani ilişkiler üzerinde yükselen bu hasbi yapının parçası olmaya çalışmalıdır. Demokrasi ve Özgürlükler Adası bugün bir ilki gerçekleştirdi. Artık adamız inşallah uluslararası toplantıların da odak noktası haline gelecek. Sadece ulusal değil, uluslararası da... İnşallah dünyadaki sıkıntıların çözümünde merkez nokta olsun diye düşünüyorduk, bugün ilk adımı attık. Bunun gerisi de gelecektir.

Türk Konseyi olarak Afrika'ya 2,5 milyon doz aşı bağışlayacağız. Bunun 2 milyonunu Türkiye olarak biz bağışlayacağız. Diğer ülkeler de kalan 500 bin aşıyı buraya dahil etmiş olacaklar. Turkovac'ın yıl sonuna yetişmesi halinde uluslararası merkeze aşı gönderilmesi konusunda gayretkâr olacağız.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Devlet Başkanları 8. Zirvesi başladı.

"Az önce aile meclisimizin 8. zirvesini tamamladık. İstanbul zirvesi Türkmenistan'ın da gözlemci olarak aramıza katılmasıyla tarihi bir anlam kazandı. Konseyimizin adı artık Türk Devletleri Teşkilatıdır.

Merhum Menderes ve arkadaşlarının hayatları pahasına verdikleri mücadelenin boşa gitmediğini bugün bir kez daha göstermiş olduk. Yassıada ki milletimiz burayı Yaslıada olarak andı da hamdolsun bugün Türk dünyasının birliğini temsil eden bir zirveye ev sahipliği yapıyor.

Aziz kardeşimizin liderliğinde can Azerbaycan'ın kazandığı zafer Türk dünyasının tamamını gururlandırmıştır. Zirve toplantımızda bu destana liderlik eden İlham kardeşime Türk Dünyası Ali Nişanı'nı tevdi ettik.

Salgın döneminde imkanlarımızı paylaşarak Türk dünyası olarak bir ve beraber olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Terörün her türlüsüyle kararlılıkla sürdürme mücadelemizi bir kez daha kayda geçirdik. Yeni adımız ve yapımız Türk Devletleri Teşkilatı'yla bundan sonra daha hızlı, özellikle ısrarla kök salacak, büyüyecek, gelişecek ve serpileceğiz. İnşallah güneşin yeniden doğudan doğmaya başlayacağı vakitler yakındır. Üye ve gözlemci ülkeler olarak bu konuda fikir birliği içinde teşkilatımızın vizyonunu güçlendirecek adımlar atıyoruz. Medeniyetin beşiği olan Türkistan coğrafyası yeniden tüm insanlık için bir çekim ve aydınlanma merkezi haline gelecektir. Zirve toplantımızda teşkilatımızın gelecek perspektifini çizen Türk Dünyası 2040 Vizyonu Belgesi'ni de kabul ettik. Bugün burada verdiğimiz fotoğrafı, Türk Dünyası olarak aramızdaki ebedi ve ezeli kardeşliğin yeni bir nişanesi olarak değerlendiriyoruz.

Dönem başkanlığımız boyunca yeşil kalkınma planlarına öncelik vereceğiz. Zengilan'da akıllı şehirleşmelerden birinin açılışını gerçekleştirmiştik. Türk illerinde medeniyeti buluşturmaya devam edeceğiz. Kardeşler arasındaki kalbi dayanışmanın önünde hiçbir engel duramaz.

Türk Devletleri Teşkilatı sadece ekonomik çıkar ortaklığı olmasının çok daha ötesinde bir büyük gönül birlikteliğidir. Kimse Türk Devletleri Teşkilatından rahatsız olmamalı, kadim tarihi ve insani ilişkiler üzerinde yükselen bu hasbi yapının parçası olmaya çalışmalıdır. Demokrasi ve Özgürlükler Adası bugün bir ilki gerçekleştirdi. Artık adamız inşallah uluslararası toplantıların da odak noktası haline gelecek. Sadece ulusal değil, uluslararası da... İnşallah dünyadaki sıkıntıların çözümünde merkez nokta olsun diye düşünüyorduk, bugün ilk adımı attık. Bunun gerisi de gelecektir.

Türk Konseyi olarak Afrika'ya 2,5 milyon doz aşı bağışlayacağız. Bunun 2 milyonunu Türkiye olarak biz bağışlayacağız. Diğer ülkeler de kalan 500 bin aşıyı buraya dahil etmiş olacaklar. Turkovac'ın yıl sonuna yetişmesi halinde uluslararası merkeze aşı gönderilmesi konusunda gayretkâr olacağız.



Demokrasi Ve Özgürlükler Adası'nda, "Dijital Çağda Yeşil Teknolojiler ve Akıllı Şehirler" temasıyla düzenlenen zirveye, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev katılıyor.