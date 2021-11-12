İçişleri ve Sağlık Bakanlığından ortak proje! Süleyman Soylu detayları açıkladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sağlık Bakanlığı ile ortak bir program yaptık. Sarı, kırmızı, yeşil ve siyah olmak üzere 4 ayrı renklerde tanımladığımız; siyahı ölümü ifade eden tamamen bir yazılım ile tanımlanmış bir bileklik kullanacağız" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin 22. yıldönümü etkinliklerine katıldı.
Etkinliklerde konuşan Soylu, yıkıcı bir depremin zamanını bilmediklerini fakat depreme karşı tedbir alınabileceğinin altını çizdi. Bin 700'ü aşkın personelle tatbikat gerçekleştirdiklerini belirten Soylu, Sağlık Bakanlığı ile ortak bir projeye imza attıklarını dile getirdi.
Proje kapsamında siyah, sarı, yeşil ve kırmızı olmak üzere 4 farklı renkte vatandaşların sağlık durumlarını takip edebilecek bir sistem ile hazırlanan bileklik yaptıklarını aktardı. Ayrıca proje kapsamında araçların doğru koordine edilmesi için yeni bir araç takip sistemi kurduklarını altını çizdi.
"44 AYRI SENARYONUN AYNI ANDA İŞLEYİŞİNİ GÖRDÜKTEN SONRA GURUR DUYDUK"
Düzce Depremi'nin 22. yıldönümü etkinliklerinde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "99 depreminden sonraki 4 şiddetinden büyük depremlerde artış sayısı 2005 yılında 106'ya 2011 yılında 174'e 2020 yılında bu sayı 300'ü geçmiştir. 2021 yılı içerisinde 170'i geçen 4 büyüklüğünde depremler yaşadık. Konya'da geçen deprem oldu. Konya fay hattı üzerinde değil. Tehlikenin arttığını biliyoruz. Yıkıcı bir depremin vakti ve saatini bilmiyoruz. Tek alabileceğimiz şey tedbirdir. Bir yandan kentsel dönüşüme bir yandan AFAD başkanlığı kurulmuştur.
Depremlerde yaşanan o aranılan koordinasyona dönülmüştür. Bir devlet olarak orada 99 depreminde karşı karşıya kaldığımız sonuçlar ile ilgili tüm dersler çıkarıldı ve tüm alınması gerekenler yapıldı. Bugün 6 ülke Tekirdağ'da tatbikat yaptık. Bin 700'ü aşkın personelin katıldığı bu tatbikat bizim açımızdan da kapasitelerin teyit edilmesi için çok önemliydi. Tam 44 ayrı senaryonun aynı anda işleyişini gördükten sonra gurur duyduğumu belirtmek isterim" dedi.
"YAZILIM İLE TANIMLANMIŞ BİR BİLEKLİK KULLANACAĞIZ"
Sağlık Bakanlığı ile ortak bir projeye imza attıklarını belirten Soylu, "Sağlık Bakanlığı ile ortak bir program yaptık. Sarı, kırmızı, yeşil ve siyah olmak üzere 4 ayrı renklerde tanımladığımız siyahı ölümü ifade eden tamamen bir yazılım ile tanımlanmış bir bileklik kullanacağız. Bilekliği taktıktan sonra hafif yaralıysa sistemi takip edebileceğimiz bir sistem. 2'nci adım ise binlerce araç yardımlara geldi. Ortak olarak yönetilmesi gerektiğini gördük. Tüm araçların koordineli bir şekilde yönetilmesi için araç takip sistemi kurduk.
Bu da bizim için dijital çağın maksimize kullanılması önemliydi. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. El birliği ile çok önemli adımlar atmaktayız. 3'üncü yenilik ise yerel birliklerdir. Gerek yangınlarda gerek sel ve deprem afetlerinde eğitimli hiyerarşik birliklere ihtiyacımız vardı. İlk pilot çalışmayı Düzce'de gerçekleştirdik. Kıyafetleri, eğitimler ile araç ve gereçleri ile Türkiye'nin bundan sonraki çalışmalarında yerel birliklerin çok büyük etkisi olacaktır" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1998'de Türkiye Kupasını kazanan bir futbol takımı Türkiye'yi hangi kupada temsil etme hakkı kazanırdı? Şampiyonlar Ligi ne zaman kuruldu?
- Türkçe sözlüklerde yer alan ve "büyüklerin çatışmasından küçükler zarar görür" anlamına gelen atasözü hangisidir?
- Cumhurbaşkanı Muhammed Naşid başkanlığındaki Maldivler hükümetinin 17 Ekim 2009'daki kabine toplantısı küresel ısınmaya dikkat çekmek için nerede yapılmıştır?
- "Tosun Paşa" adlı filmde, Daver Bey'in düzenlediği kır eğlencesi kapsamında yapılan etkinlikler arasında Tellioğlulları üyelerinin kazanamadığı tek oyun hangisidir?
- Hangisi "tekfur" kelimesinin kökeninin anlamıdır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu
- 2014'te Fransa'da yalnız ve evinden uzakta bulunan 12 yaşında bir çocuk polise kendini kaçıran bir adamın elinden kaçtığını söylemiş, polisi bir ay uğraştırdıktan sonra gerçekte ne olduğu ortaya çıkmıştır?
- 3600 ek gösterge için kritik takvim! 3600 ek gösterge çıkacak mı, ne zaman çıkacak? 3600 gösterge nedir, kimleri kapsayacak?
- Emekliye 8.477 TL ödeme! SGK, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yararlanabilir! İşte gereken şartlar...
- Ve son dakika netleşti! 120 ay daha erken emekli olma fırsatı! 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar...
- Kuraklık desteği ne zaman ödenecek 2021? Çiftçiye kuraklık desteği hangi tarihte yatacak? Ödeme tarihi...
- Emeklilik hakkınızı kaybedebilirsiniz! Bu yöntemi kullananları parası geri alınıyor! SGK ve Bağ-Kur'lu vatandaşlar dikkat...
- AUZEF AKSİS giriş: 2021 AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? AUZEF vize sınavı giriş yerleri sorgulama...