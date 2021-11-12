İçişleri ve Sağlık Bakanlığından ortak proje! Süleyman Soylu detayları açıkladı

"YAZILIM İLE TANIMLANMIŞ BİR BİLEKLİK KULLANACAĞIZ"

Sağlık Bakanlığı ile ortak bir projeye imza attıklarını belirten Soylu, "Sağlık Bakanlığı ile ortak bir program yaptık. Sarı, kırmızı, yeşil ve siyah olmak üzere 4 ayrı renklerde tanımladığımız siyahı ölümü ifade eden tamamen bir yazılım ile tanımlanmış bir bileklik kullanacağız. Bilekliği taktıktan sonra hafif yaralıysa sistemi takip edebileceğimiz bir sistem. 2'nci adım ise binlerce araç yardımlara geldi. Ortak olarak yönetilmesi gerektiğini gördük. Tüm araçların koordineli bir şekilde yönetilmesi için araç takip sistemi kurduk.