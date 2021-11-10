Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: COP22 Antalya’da düzenlenecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Glasgow'da 2 hafta boyunca devam eden müzakerelerde, tarafların iklim değişikliği ile mücadelede iş birliği konularını müzakere ettiğini vurgulayarak, "Biz de Türkiye olarak müzakere süreçlerine önemli katkılar sağladık. 40'ın üzerinde yan etkinlik gerçekleştirdik. Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarını katılımcılarla paylaştık." dedi.

GLASGOW'DAN SONRA, ARALIK AYINDA COP22 İÇİN ANTALYA'DAYIZ

Kurum, Glasgow'dan sonra, Akdeniz'in Deniz Çevresinin ve Kıyı Alanlarının Korunması (Barselona) Sözleşmesi'nin 22. Taraflar Konferansı (COP22) 7-10 Aralık tarihlerinde Antalya'da düzenleneceğini ve zirvenin temasının "Mavi Bir Akdeniz'e Doğru: Çöpsüz Miras Bırakmak; Biyolojik Çeşitliliği Korumak, İklim Dengesini Sürdürmek" olarak belirlendiğini söyledi.