Bakan Kurum’dan ’Dünya Şehircilik Günü’ mesajı

Bakan Kurum, '8 Kasım Dünya Şehircilik Günü' dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj yayımladı. Bakan Kurum, mesajında, şehirleri çevreyi ve doğayı merkeze alan bir anlayışla imar ettiklerini belirterek, "Şehirler bizimle birlikte yaşayan ve gelişen canlı bir dünyadır. Geçmişten bu yana insanlığın en büyük başarılarının şehirlerde ve sosyal çevre içerisinde gerçekleştiği bilinciyle; şehirlerimizi, insan, mekan ve çevre ilişkisi bağlamında ele alıyoruz. 'Medeniyetimizi Yaşatan, Çevreye Saygılı İklim Dostu Şehirler' hedefiyle; sosyal konuttan millet bahçelerine, kentsel dönüşümden sıfır atığa, iklim değişikliğinden ekolojik koridorlara kadar tüm altyapı ve üstyapı yatırımlarımızla şehirlerimizi imar ve ihya ediyoruz" ifadelerini kullandı.





'GELECEĞİN ŞEHİRLERİNİ HAZIRLIYORUZ'

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ve Türkiye'nin en büyük şehircilik hareketi olan Kentsel Dönüşüm Seferberliği ile 81 ilin tamamında afetlere karşı risk taşıyan binaları yenilediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:





"Tarihi kent merkezlerinin ve meydanlarının ihyasından eski sanayi alanlarının taşınmasına, sel ve heyelan riski altındaki yapıların dönüştürülmesinden tarımköy projelerine, sokak sağlıklaştırma projelerinden modern otoparklara kadar çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor.

Bugün artık, Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm dünyaya ilan ettiği Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devrimiyle yeni bir döneme girdik. Yeşil dönüşüm çalışmalarımızla geleceğin şehirlerini hazırlıyoruz. 81 şehrimize yaptığımız 81 milyon metrekare millet bahçemizle, ekolojik koridorlarımızla, bisiklet ve yeşil yürüyüş yollarımızla Türkiye'nin Büyük Ekolojik Dönüşümünü hızlandırıyoruz. Korunan doğal alanlarımızın büyüklüğünü her geçen gün artırıyoruz.

Tüm bu çalışmalarla ilgili bütün illerimizi 2023, 2053 ve 2071'e en güzel şekilde hazırlıyoruz. Şehircilik geleneğimizden aldığımız ilhamla ihya ettiğimiz şehirlerimizi evlatlarımıza en güzel haliyle bırakacağız.

Bilge Mimar Turgut Cansever'in de dediği gibi 'İnsanın dünyadaki esas vazifesi dünyayı güzelleştirmektir'. Dünyamızı, şehirlerimizi güzelleştireceğiz. Gelecek nesillerimizin ruhunu, gönlünü, aklını ihya edecek, şehirler kuracağız. Ben bu duygularla Dünya Şehircilik Günü'nü kutluyor, bizlere hayat olan şehirlerimiz için yaptığımız tüm çalışmaların hayırlar getirmesini temenni ediyorum"





