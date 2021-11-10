10 Kasım 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan başhekimlere nöbet mektubu: Titiz bir diyalog içinde olacağız

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan başhekimlere nöbet mektubu: Titiz bir diyalog içinde olacağız

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.11.2021 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021
ABONE OL
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca’dan başhekimlere nöbet mektubu: Titiz bir diyalog içinde olacağız

81 ildeki Eğitim Araştırma Hastaneleri ile Üniversite Hastanelerinin başhekimlerine, asistan hekimlerin nöbetlerinin mevzuata göre düzenlenmesi konusunda mektup gönderen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Uzun ve yıpratıcı olan çalışma sürelerini azaltmakta, nöbet düzenlemelerini yasal mevzuatımıza uygun ve insani koşullara kavuşturmakta tam bir irade ortaya koymalıyız. Bu konuda sizinle yakın, titiz bir diyalog içinde olacağız." ifadelerine yer verildi.

Türkiye genelinde toplam 136 başhekime gönderilen mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Saygıdeğer başhekim arkadaşım, Bu mektubum, son derece önemli bir konuyu sizinle hasbihal amacı taşıyor. Gerek sağlık hizmetlerinde gerek bu hizmetlerin sürdürülmesi için yapılan planlamalarda yaşanan bazı sorunlar için birinci derecede farkındalık sahibi kişiler sizlersiniz. Gösterdiğiniz çaba, özellikle, yaşadığımız süreç açısından takdire şayandır. Şahsım ve ilgili tüm yönetici arkadaşlarım adına teşekkürlerimi tekrar ifade etmek isterim.

1.11.2021 Tarih ve 95796091-010.07 Sayılı Genelgemiz, İl Sağlık Müdürlüğünce tarafınıza ulaştırıldı. Uzmanlık Eğitimi Görenlerin Nöbet Hizmetleri Konulu Genelge, çözümü aciliyet gösteren bir sorun için kararlı, kalıcı adımlar atmanızı gerektiriyor. Uzun ve yıpratıcı olan çalışma sürelerini azaltmakta, nöbet düzenlemelerini yasal mevzuatımıza uygun ve insani koşullara kavuşturmakta tam bir irade ortaya koymalıyız. Bu konuda sizinle yakın, titiz bir diyalog içinde olacağız.

Asistan hekimlerin nöbetlerinin mevzuata göre düzenlenmesi konusundaki kararlılığımızın en iyi örneklerinden birini sizin vereceğinize inanıyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum."

Bakan Koca’dan 81 ile yeni talimat BAKAN KOCA'DAN 81 İLE YENİ TALİMAT

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA