Son dakika: Sağlık Bakanı Koca’dan başhekimlere nöbet mektubu: Titiz bir diyalog içinde olacağız

"Saygıdeğer başhekim arkadaşım, Bu mektubum, son derece önemli bir konuyu sizinle hasbihal amacı taşıyor. Gerek sağlık hizmetlerinde gerek bu hizmetlerin sürdürülmesi için yapılan planlamalarda yaşanan bazı sorunlar için birinci derecede farkındalık sahibi kişiler sizlersiniz. Gösterdiğiniz çaba, özellikle, yaşadığımız süreç açısından takdire şayandır. Şahsım ve ilgili tüm yönetici arkadaşlarım adına teşekkürlerimi tekrar ifade etmek isterim.