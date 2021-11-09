10 Kasım 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Milorad Dodik'i kabul etti

Son dakika: Başkan Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Milorad Dodik'i kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.11.2021
ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Milorad Dodik’i kabul etti

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Milorad Dodik ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Milorad Dodik ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki çalışma yemeğinde bir araya geldi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA