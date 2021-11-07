Son dakika: Başkan Erdoğan İstanbul'da | Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti.
Tarabya'daki Huber Köşkü'nde saat 15.20'de başlayan kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kabulde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.
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