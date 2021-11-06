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Son dakika: Çanakkale Boğazı 12 saat sonra yeniden gemi trafiğine açıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.11.2021
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Son dakika: Çanakkale Boğazı 12 saat sonra yeniden gemi trafiğine açıldı

Son dakika haberine göre Çanakkale’de gece saatlerinde çöken yoğun sis tabakası nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatılan boğaz, 12 saat sonra yeniden trafiğe açıldı.

Gece saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle Çanakkale Boğazı 01.30 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılmıştı. Aradan geçen yaklaşık 12 saatin ardından, kuzey ve güney yönlerinde boğaza giriş sırası bekleyen gemilerin geçişlerine saat 13.45 itibariyle izin verildi.

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