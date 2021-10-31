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Son dakika: PKK'dan kaçan 4 örgüt mensubu teslim oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.10.2021 Güncelleme Tarihi: 31.10.2021
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Son dakika: PKK’dan kaçan 4 örgüt mensubu teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

TESLİM OLAN TERÖRİSTLERİ SAYISI 171'E YÜKSELDİ

2013-2015 yılları arasında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Böylelikle, 2021 yılı içerisinde ikna yoluyla Türkiye'ye teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 171'e yükseldi.

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