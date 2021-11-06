Son dakika: İstanbul ve Ankara sis altında: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler normale döndü! THY'den uyarı geldi
Son dakika haberine göre İstanbul ve Ankara'da sabah saatlerinde sis etkili oluyor. Sis, kentin tamamını etkisi altına alırken, görüş mesafesinin düşmesi deniz ve uçak seferlerini etkiledi. Sis nedeniyle hava trafiğine kapatılan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü. Öte yandan Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, yoğun sisin Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa Havalimanı’nda operasyonları etkilediğini belirterek, “Durumun gün içerisinde devam etmesi ve uçuşlarımızda iptal veya gecikmeler yaşanması beklenmektedir” diye konuştu.
Marmara Bölgesi'nde dün geceden bu yana devam eden sis, İstanbul'da hava yolu ulaşımını da olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşünce Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapacak AnadoluJet ve Pegasus Havayolları uçakları havada uzun süre tur atmak zorunda kaldı. Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen 12 uçak, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi. Son dakika haberine göre Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü.
SABİHA GÖKÇEN VE ANKARA'DA ETKİLİ OLDU! THY'DEN UYARI
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul ve Ankara'da etkisini gösteren yoğun sis Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa Havalimanı operasyonlarımızı etkilemektedir. Durumun gün içerisinde devam etmesi ve uçuşlarımızda iptal veya gecikmeler yaşanması beklenmektedir. Siz değerli misafirlerimizin bilgisine sunarız" ifadelelerini kullandı.
İstanbul ve Ankara'da etkisini gösteren yoğun sis Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanı operasyonlarımızı etkilemektedir. Durumun gün içerisinde devam etmesi ve uçuşlarımızda iptal veya gecikmeler yaşanması beklenmektedir. Siz değerli misafirlerimizin bilgisine sunarız.— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) November 6, 2021
12 UÇAK YÖNLENDİRİLDİ
İGA'dan yapılan açıklamada ise "İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan sis yüzünden, dün akşamdan itibaren toplam 12 uçak İstanbul Havalimanı'na divert etmiştir. Divert uçuşlar (yönlendirme) devam etmekte olup havalimanımızda operasyon kesintisiz sürmektedir" denildi.
SEFERLER GECİKMELİ YAPILACAK
Pegasus Havayolları'ndan yapılan açıklamada ise "İstanbul'da meydana gelen yoğun sis sebebiyle Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı seferlerimiz gerçekleştirilememektedir. Meteorolojiden alınan bilgilere göre öğle saatlerinde hava koşullarının düzelmesi beklenmektedir. Yaşanan yoğun sis hadisesi sebepli seferlerimizde gün boyu gecikmeler beklenmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.
İSTANBUL SİS ALTINDA
Meteorolojinin dün sarı kodla uyarı yaptığı sis bu sabah saatlerinde de İstanbul'da etkili oldu. Sis, kentin tamamını etkisi altına aldı. Bazı noktalarda görüş mesafesi düştü. Öte yandan sis nedeniyle deniz ulaşımında bazı seferlerde aksamalar yaşandı. İstanbul Boğazı'ndaki sis nedeniyle şehir hatları seferleri yapılamıyor. Öte yandan İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) ile Bursa Deniz Otobüsü'nün (BUDO) sabah saatlerindeki bazı seferleri olumsuz hava koşulları ve sis nedeniyle iptal edildi.
İSKELEDEN GERİ DÖNDÜLER
Üsküdar'da iskeleye gelenler seferlerin iptal edildiğini görünce Marmaray ve taksileri kullanmayı tercih etti.
Taksici Ahmet Yıldız, "Sisten dolayı vapurlar çalışmıyor. Vatandaş mağdur oldu ama yapacak bir şey yok. Taksiler ya da Marmaray ile karşıya geçecekler" dedi. Faruk Kara "Beşiktaş'a geçecektim ama seferler iptal olmuş. Taksi ya da dolmuşla gideceğiz." dedi.
KIZ KULESİ KAYBOLDU
İstanbul'un simgeleri arasında yer alan Kız Kulesi'nin de sisten dolayı kaybolduğu görüldü. Üsküdar Sahili'nde bazılar sis manzarasını fotoğrafladı.
Kız kulesini çekmek için geldiğini söyleyen Perihan Yaman "İstanbul çok güzel. Sis olduğundan Kız kulesini çekmeye gelmiştik. Maalesef hiç gözükmüyor. Sisin açılmasını bekleyeceğiz" diye konuştu.
EMİNÖNÜ'NDE SİS
Sis nedeniyle Eminönü'nde simge olan vapurlar, Yeni Cami ve Galata Köprüsü adeta görünmez oldu. Sisli havada Eminönü vapur iskelelerinin yanında ve Galata Köprüsü'nde balık tutanlar dikkat çekti. Bazı İstanbulluların ise fotoğraf çektiği görüldü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM 9 Kasım aktüel ürünler kataloğu: Gelecek hafta BİM marketlerde hangi ürünler olacak? Liste belli oldu
- Bekçi alımı yapılacak mı? 2021 bitmeden bekçi alımı olacak mı? EGM ve Jandarma bekçi alımı başvuru tarihi ne zaman?
- 10 Kasım'da okul var mı? 10 Kasım Çarşamba okullar ve üniversiteler tatil mi? 10 Kasım resmi tatil mi?
- 'Aman doktor' türküsünü söylerken bir anda yere yığıldı! Sahnede acı ölüm! Ramazan Günay kimdir, kaç yaşındaydı?
- Son dakika: Beşiktaş Trabzonspor maçı iptal mi oldu? İstanbul'daki sis nedeniyle BJK TS derbisi ertelendi mi?
- Pazartesi okullar tatil mi? Ara tatil ne zaman başlıyor? 2021 Kasım ara tatili ne zaman, ayın kaçında yapılacak?
- Beşiktaş Trabzonspor maçı nerede, hangi statta oynanacak? BJK TS derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- EYT'de son dakika gelişmesi! 2000 öncesi sigortalılara müjde! Emeklilikte Yaşa Takılanlar 5 formül gündemde
- 6 Kasım burs ve kredi yattı mı? 2021 Kasım ayı KYK burs ve krediler ne zaman yatacak?
- Lütfü Türkkan ne dedi, küfür olayı nedir? İyi Parti'li Lütfü Türkkan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
- Asgari ücret için flaş adım! Bakanlık harekete geçti! 2022 Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Milyonları rahatlatacak
- Halis Özkahya kimdir? Gaziantep Kasımpaşa maçında ilginç olay! Oyuncular soyunma odasından geri çağrıldı