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Yoğun sis ulaşımı durma noktasına getirdi! Birçok sefer iptal oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.11.2021 Güncelleme Tarihi: 06.11.2021
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Yoğun sis ulaşımı durma noktasına getirdi! Birçok sefer iptal oldu

Etkili olan sis hayatı olumsuz etkiliyor. Ulaşımda aksamaların yaşandığı megakentte deniz seferleri de iptal oldu. Yoğun sis nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi. İptal edilen seferler şöyle...

İDO
08.30
Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
08.30
Bandırma-Yenikapı-Bostancı

BUDO
08.00
Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30
İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.30
Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30
Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00
Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:30
İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)


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