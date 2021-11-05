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Meteoroloji son dakika uyarmıştı: İstanbul sis ne zaman bitecek, kalkacak? İstanbullar dikkat...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.11.2021
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Meteoroloji son dakika uyarmıştı: İstanbul sis ne zaman bitecek, kalkacak? İstanbullar dikkat...

İstanbul sis ne zaman bitecek, kalkacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İstanbul'da bugün yoğun bir sis etkili oldu. Ortaya ise çarpıcı görüntüler çıktı. Öyle ki boğazın girişinden Dolmabahçe’ye kadar bir sis duvarı oluştuğu gözlemlendi. Vatandaşlar sis bulutunun ne zaman kalkacağını merak ediyor. İşte, İstanbul sis ne zaman bitecek, kalkacak? İstanbullar dikkat...

İstanbul sis ne zaman bitecek, kalkacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu akşam saatlerinden yarın öğle saatlere kadar İstanbul'a sis uyarısı yaptı. İstanbullular oluşan sisin ne zaman kalkacağını merak ediyor. İşte, İstanbul sis ne zaman bitecek, kalkacak? İstanbullar dikkat...

İSTANBUL SİS NE ZAMAN BİTECEK, KALKACAK? İSTANBULLAR DİKKAT...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'u "sarı kod" ile uyardı.

MGM'nin sosyal medyadan yaptığı uyarıya göre bu akşam saatlerinden yarın öğle saatlerine kadar kentte yoğun sis bekleniyor.

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ani hava değişimleri de sise neden oluyor.

Meteoroloji, İstanbul'a 'sarı kod' uyarısında bulundu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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