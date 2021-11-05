Meteoroloji son dakika uyarmıştı: İstanbul sis ne zaman bitecek, kalkacak? İstanbullar dikkat...

İstanbul sis ne zaman bitecek, kalkacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu akşam saatlerinden yarın öğle saatlere kadar İstanbul'a sis uyarısı yaptı. İstanbullular oluşan sisin ne zaman kalkacağını merak ediyor. İşte, İstanbul sis ne zaman bitecek, kalkacak? İstanbullar dikkat...

İSTANBUL SİS NE ZAMAN BİTECEK, KALKACAK? İSTANBULLAR DİKKAT...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'u "sarı kod" ile uyardı.